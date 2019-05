Fußball-Kreisliga A, Ost: – Nach dem 0:2 von Aufsteiger C.S.I. Juve Rosetta Laufenburg im Kellerduell gegen den SV Rheintal hat Trainer Carmine Ciarmiello (48) seinen Rücktritt angeboten. „Wir haben danach mit ihm gesprochen und mit dem Mannschaftsrat„, so Sportchef Filippo Oddo, der den Rückzug bedauert: „Carmine ist der Meinung, dass ein neuer Trainer so kurz vor Saisonende neue Impulse und Ideen in die Mannschaft bringt und die Jungs motiviert, dass die fehlenden sechs Punkte aus den letzten sechs Spielen geholt werden.“

Nach diesen Gesprächen wurde Ciarmiellos Angebot angenommen und Salvatore Spano vorzeitig als Trainer eingesetzt. Dieser Wechsel war vom Verein zum Saisonende ohnehin geplant, da Ciarmiello seinen Rückzug aus privaten und beruflichen Gründen zum Saisonende angekündigt hatte. Da Spano das im Januar begonnenes Intermezzo beim SV Görwihl nach dessen 0:4 gegen den SV Dogern bereits wieder beendet hatte, war es möglich, dass der 38-jährige Murger bereits das Training am Mittwoch leiten kann.

Ciarmiello war schon bis zur Amtsübernahme seines Vorgängers Isidoro Marchese (2016 – 2018), der mit der Mannschaft im vergangenen Sommer den Aufstieg in die Kreisliga A schaffte, bei C.S.I. JR Laufenburg als spielender Trainer tätig. „Wir danken Carmine für seine langjährige und sehr gute Arbeit und sind froh, dass er dem Verein in neuer Funkion als Vorstandsmitglied erhalten bleibt“, so Oddo.

Salvatore Spano spielte aktiv beim FC Tiengen 08, VfR Horheim-Schwerzen, SV 08 Laufenburg und SV BW Murg. Als Trainer stieg Spano mit der Spvgg. Brennet-Öflingen vor drei Jahren in die Bezirksliga auf. Die Trennung erfolgte nur ein halbes Jahr später. Nach einer längeren Pause war er von Januar bis April beim B-Kreisligisten SV Görwihl als Nachfolger von Toni Cutrona (jetzt SV Buch II) tätig.