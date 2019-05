von Oliver Bodmer

Juniorenfußball: – Die C-Junioren des SV Rheintal wurden souveräner Meister in der Kreisliga 3 des Fußballbezirks Hochrhein und steigen damit in die Bezirksliga auf. In 20 Spielen der gesamten Saison fuhren die Rheintaler Jungs 57 Punkte – also fast das Maximum – ein. Mit 19 Siegen bei nur einer Niederlage sowie einem Torverhältnis von 154:11 wurde die Konkurrenz deutlich distanziert.