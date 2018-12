von Rolf Rombach

Ringen: – Neun Ringer, davon zwei zu schwer, brachte Bundesliga-Aufsteiger RG Hausen-Zell zum Derby in Adelhausen mit. Das bedeutete also schon einen Erfolg an der Waage für den Tabellenführer der Südwest-Gruppe. Auf der Matte ließ der TuS Adelhausen nichts zu und gewann den Freundschaftskampf mit 32:0. Ebenfalls deutlich fiel der Sieg der Regionalliga-Reserve aus: Ex-Bundesligist KSV Schriesheim konnte erneut nur mit einem Rumpfteam starten, das der TuS Adelhausen II mit 28:11 nach Hause schickte und somit dem Ligaverbleib ein gutes Stück näher gekommen ist. Mit einem 24:8-Erfolg beim RSV Schuttertal behält Oberliga-Meister KSV Rheinfelden seine "weiße Weste" und kann in der kommenden Woche seinen eigenen Rekord einstellen.

Ehrung: Ringer des Jahres wurde in der ersten Mannschaft des TuS Adelhausen Stephan Brunner, in der zweiten Mannschaft Leonard Zavarin. Lisa Kuhni war die Glücksfee, die die Gewinnerin aus den abgegebenen Stimmzetteln ziehen durfte. Axel Asal (von links) moderierte den Kampfabend. | Bild: Tamara Kähny

Bundesliga Südwest/Play Off: – Der Playoff-Terminplan für den TuS Adelhausen steht seit Samstag fest. Zum Abschluss der Gruppenphase besiegte der Tabellenführer die schwach gestellte RG Hausen-Zell bereits an der Waage mit 40:0. In Urloffen wurde dem TuS Adelhausen als Viertelfinalgegner der Traditionsverein KSV Witten zugelost, der sich als Dritter der Nordwestgruppe hinter den Red Devils Heilbronn und dem ASV Mainz knapp qualifizierte. Der Hinkampf in Witten steigt am kommenden Samstag. Der Rückkampf findet dann am 29. Dezember in Adelhausen statt. Geht es weiter ins Halbfinale, kommt am 5. Januar entweder Meister Burghausen oder Vize Köllerbach zum TuS Adelhausen.

Der Derby-Klassiker lockte 500 Zuschauer auf den Dinkelberg, die eine sehr einseitige Partie zu sehen bekamen. Gleich sechs Kämpfe gingen vorzeitig zu Ende. Neben dem kampflosen Erfolg von Felix Krafft (130 kg-Freistil) kamen Nick Scherer (57 kg-Greco), Peter Öhler (98 kg-Greco), Artem Gebekov (61 kg-Freistil) und der "Ringer des Jahres", Stephan Brunner (75 kg-Freistil), zu Überlegenheitssiegen. Manuel Wolfer (71 kg-Freistil) wurde in der 5. Minute mit einem Beinangriff Schultersieger gegen seinen Heimatverein.

Nicht so deutlich verlief der deutsche Spitzenkampf zwischen TuS-Neuzugang Roland Schwarz (80 kg-Greco) und Florian Neumaier. Beide Ringer mussten ein Mal in die angeordnete Bodenlage, wobei Schwarz in der ersten Runde einen Ausheber Neumaiers konterte und dadurch zu vier Punkten zum 5:1-Sieg kam. Mit Punktsiegen von Zsolt Berki (66 kg-Greco, 2:1), Michael Kaufmehl (86 kg-Freistil, 5:1) und Sascha Keller (75 kg-Greco, 12:4) kam der TuS Adelhausen auf zehn Mattenerfolge im Prestige-Duell der Region. Der RG Hausen-Zell blieb am Wochenende zumindest der Titel in der Bezirksliga Oberrhein und der Wiederaufstieg der RG Hausen-Zell II in die Verbandsliga.

Stark auf der Matte: Nick Matuhin vom TuS Adelhausen II (rechts) feierte beim 28:11-Erfolg des Regionalligisten gegen den KSV Schriesheim einen Schultersieg. | Bild: Tamara Kähny

Regionalliga: – In 50 Minuten ging der Kampf des TuS Adelhausen II gegen den KSV Schriesheim über die Matte. Die Nordbadener traten erneut deutlich verändert auf, weshalb der TuS Adelhausen II, verstärkt mit Ali Umarpashaev (75 kg-Freistil, Überlegenheitssieg) und Nick Matuhin (130 kg-Freistil, Schultersieger), gleich mit 28:11 deutlich gewann und damit beste Chancen auf den Ligaverbleib hat. Dieser ist sicher, wenn der TuS Adelhausen II am Samstag mit weniger als acht Punkten verlieren oder beim Vorletzten AV Sulgen gewinnen sollte. Mit Überlegenheitssiegen von Luis Reinger (61 kg-Freistil) und Jörn Schubert (71 kg-Freistil) sowie dem Schultersieg von Alican Ulu (66 kg-Greco) gab es nach den schwierigen Wochen auch für die Nachwuchsringer einiges zu feiern.

Zum "Ringer des Jahres" im Regionalliga-Team wählten die Zuschauer den 15-jährigen Weltergewichtler Leonard Zavarin (75 kg-Greco), der nach anderthalb Minuten als Disqualifikationssieger gegen den überforderten Ex-Bundesliga-Ringer Kerim Ferchichi von der Matte ging.

Oberliga: – Aktionsreich ging es für Meister KSV Rheinfelden beim RSV Schuttertal zu. Die Ortenauer, deren Ligaverbleib nun feststeht, wehrten sich deutlicher, als das Ergebnis vermuten lässt. So kam Luillys Perez Mora (98 kg-Greco) gegen Martin Himmelsbach nicht über ein 9:0 hinaus. Aber die Ringer vom Hochrhein verkauften sich auch bei Niederlagen gut. So ging Manuel Kingani (75 kg-Greco) gegen Tomi Claudiu Hinoveanu endlich über die Zeit und unterlag stark verteidigend "nur" mit 2:5. Durch den 24:8-Erfolg ist der KSV Rheinfelden nur noch einen Sieg und 20 Mannschaftspunkte von seiner Traumsaison 2016 entfernt, was bei der Meisterfeier am Samstag beim Duell gegen den VfK Mühlenbach folgen soll.