Fußball-Landesliga: FC Teningen – FC Tiengen 9:0 (5:0)

Tore: 1:0 (19.) Sillmann; 2:0 (31.) und 3:0 (34.) beide Saggiomo; 4:0 (43.) und 5:0 (44.) beide Welz; 6:0 (50.) Saggiomo; 7:0 (57.) Welz; 8:0 (60.) Stübbe; 9:0 (73.) Österreicher. – SR: Nico Prehn (Sand). – Z.: 80.

Mit einer brutalen Klatsche startete der FC Tiengen 08 in die Frühjahrsrunde. Eine Stunde vor Abfahrt zum ohnehin schwierigen Auswärtsspiel hatte Trainer Oliver Neff nur zehn Spieler zusammen. Auf die Ausfälle von Hackenberger, Masek, Karacan, Le, Maier und Eichhorn hatte er sich schon zuvor eingestellt.

Dass ihm aber noch weitere Akteure wie Lasic oder Pipinic kurzfristig absagen mussten, traf ihn besonders hart. „Aus unserem Kader von 15 Mann haben neun Spieler gefehlt“, klagte Neff.

Fitness-Test: Selbst Präsident Armin Leichenauer musste für die Partie des FC Tiengen 08 beim FC Teningen noch einmal seine Kickstiefel schnüren. | Bild: N.SCHLEIER

Zum Glück sagte in letzter Minute noch Sportchef Jasmin Rastoder zu, der sich prompt auch in der Startelf wiederfand. Auch Präsident Armin Leichenauer musste ran. Der 46-Jährige durfte nach gut einer Viertelstunde schon beweisen, dass er noch körperlich fit ist. Der Grund: Dionisio Cascio, der schon verletzt in die Partie ging, musste passen und das Feld verlassen.

Für den FC Tiengen 08 spricht, dass er die Partie trotz des personellen Notstands nicht abschenkte. „Wir wollten nicht absagen. Aufgeben geht gar nicht“, wollen Neff und seine Männer sportlich bleiben.

Die Kanterniederlage des Tabellenvorletzten bei Aufstiegskandidat FC Teningen überrascht auch in dieser Höhe nicht. Schon zur Pause hatte Torwart Sebastian Hug nach Gegentreffern von Fabio Saggiomo und Timo Welz (jeweils 2) sowie Thorsten Sillmann fünf Mal hinter sich greifen müssen. Nach dem Wechsel stellten nochmals Saggiomo und Welz sowie Stephan Stübbe und Frederik Österreicher das Endresulat her.

Mit einer Fünferkette in der Abwehr war Oliver Neff in die Partie gegangen, um die Defensive zu stärken und das Schlimmste zu verhindern. Genutzt hatte es nicht viel. Und dennoch lobte er die elf beziehungsweise zwölf Aufrechten: „Klingt komisch, aber vor einigen Spielern ziehe ich sogar meinen Hut. Alexander Strittmatter zum Beispiel spielt normalerweise in der Kreisliga B-Reserve. Auch er hat sich hier richtig rein gehängt.“

Wichtig ist für Neff, dass sich seine Mannschaft in einer Woche bei der Partie gegen den SV Au-Wittnau im heimischen Langensteinstadion wieder besser präsentiert. Die Liste der Ausfälle sollte jedenfalls wieder kleiner sein.

FC Tiengen 08: Hug – Cascio (16. Leichenauer), Ködel, Leggio, Dimitriadis, Strittmatter – Rastoder, Gallmann, Schilling, Wiktorik – Guarino.

Video: Neithard Schleier

