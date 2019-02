Vetternwirtschaft: Aribert Gerbode (hier ein Archivbild), Vorsitzender des Ringerbezirks Oberrhein, hat in einem offenen Brief dem Präsidenten des Deutschen Ringerbundes attestiert, dem Ringersport einen "Bärendienst" geleistet zu haben. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Ringen: – Die Vorfälle rund um den Hinkampf im Halbfinale zur Deutschen Mannschaftsmeisterschaft zwischen dem TuS Adelhausen und Wacker Burghausen am Samstag, 5. Januar, erregen noch immer die Gemüter und inspirierte nun Aribert Gerbode aus Adelhausen, Vorsitzender des Ringerbezirks Oberrhein, zu einem offenen Brief an Manfred Werner, den Präsidenten des Deutschen Ringerbundes (DRB), aus Veitshöchheim bei Würzburg.

Bekanntlich hatte der DRB an jenem Samstag die Wiege- und Anstoßzeit im Verlauf des Tages – entgegen der gültigen Bundesliga-Richtlinien – kurzfristig um eine Stunde verschoben, weil die Delegation aus Burghausen wegen der massiven Schneefälle verspätet in Adelhausen eingetroffen ist.

Diese höchst umstrittene Entscheidung, gegen die der TuS Adelhausen vergeblich Beschwerde eingereicht hatte, wurde fernmündlich von dem für die Bundesliga zuständigen Vizepräsidenten Ralf Diener (Saarbrücken) in Absprache mit dem Verbandspräsidenten Manfred Werner (Veitshöchheim) beschlossen und dem zuständigen Kampfrichter Antonio Silvestri, der vor Ort der Dinge geharrt hatte, mitgeteilt.

Regionalsport Hochrhein TuS Adelhausen legt Beschwerde gegen Entscheidung des Deutschen Ringerbundes ein Das könnte Sie auch interessieren

Gegen die von Diener nach dem Kampf veröffentlichte Verwaltungsentscheidung hatte der TuS Adelhausen eine Beschwerde eingelegt. Diese wurde vom Rechtsausschuss I des DRB, dem die Rechtsanwältin Derya Cilingir aus Urloffen vorsitzt, zurückgewiesen – allerdings ohne öffentliche Begründung. Gegen diesen Beschluss vom 11. Januar läuft derzeit noch ein Einspruch des TuS Adelhausen.

Das ist für Manfred Werner auch der Grund, sich weder gegenüber den Medien noch gegenüber dem offenen Brief von Aribert Gerbode zu äußern: "Als DRB-Präsident mische ich mich nicht in ein laufendes Verfahren ein. Allein deshalb habe ich Herrn Gerbode kurz und bündig auf die Unterstellungen – oder sagen wir es deutlich – seinen "Schmarr'n" geantwortet", so Werner im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Regionalsport Hochrhein TuS Adelhausen zweifelt am Deutschen Ringerbund Das könnte Sie auch interessieren

Offensichtlich habe die Sportgerichtsbarkeit noch keine Entscheidung getroffen, denn ihm sei nichts bekannt: "Als DRB-Präsident bin ich natürlich nicht ins Verfahren eingebunden, aber gäbe es eine Entscheidung, wüsste ich davon", so Werner.

In seinem offenen Brief hatte Aribert Gerbode das Vorgehen des 2005 amtierenden DRB-Präsidenten, der zugleich auch Präsident des bayerischen Ringerverbands ist, als "Vetternwirtschaft" bezeichnet. Werner sei, so Gerbode, "bekannt, dass Sie sich persönlich um gewisse “Änderungen der Regeln und Wertungen” bei Deutschen Meisterschaften und anderswo kümmern, so dass der Ringer, Verband oder Mannschaft Ihrer Gunst den Vorteil bekommt". Der DRB-Präsident habe "Tor und Tür aufgestoßen, dass sich jeder Verein die Freiheit rausnehmen kann, Dinge zu tun, die nicht dem Regelwerk entsprechen und dafür nicht sanktioniert werden!"

Die Antwort aus Veitshöchheim ließ nicht lang auf sich warten. Wie Gerbode auf seiner Facebook-Seite mitteilt, schrieb ihm Manfred Werner unter anderem: "Ihre Mail mit Ihrer wunderbaren Formulierung "Bruch des Regelwerks (ich hoffe, Sie wissen, was Sie da sagen) wurde mir weitergeleitet. Mit Verwunderung musste ich feststellen, dass ausgerechnet Sie uns hier über Moral und Recht aufklären möchten."

Meinung Für den Deutschen Ringerbund wird das Eis dünn von Matthias Scheibengruber Das könnte Sie auch interessieren

Werner deutet in seiner schriftlichen Replik eine "Verfehlung" Gerbodes in der Vergangenheit an, die dieser dem SÜDKURIER gegenüber einräumt: "Allerdings habe ich mich zu diesem Fehler bekannt und um Entschuldigung gebeten. Allerdings hat diese lange Zeit zurückliegende Geschichte nichts mit dem aktuellen Fall zu tun und hat in der Öffentlichkeit nichts verloren", so Gerbode.

Den Gerbode-Vorwurf, dass Werner dem Ringersport durch eine Entscheidung "ohne rechtliche und moralische Legitimation" auf jeden Fall "einen Bärendienst" erwiesen habe, kontert der Franke leicht angesäuert: "Zu ihren Unterstellungen gegenüber meiner Person, fällt mir ansonsten nur folgendes ein: "Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen gute und baldige Genesung".

Abschließend betont Gerbode nochmals: "Sportlich hat sich Wacker Burghausen in diesen beiden Kämpfen zurecht durchgesetzt. Aber die gegebenen Umstände mit kurzfristig zu Gunsten eines der beiden beteiligten Vereine waren einfach nicht fair", so Gerbode: "Dass ein Verein zu spät an den Wettkampfort kommt, ist das eine. Aber wenn man innerhalb des "Wiegezeitfensters" nicht an die Waage geht, weil zwei Ringer zu diesem Zeitpunkt offensichtlich noch kein Kampfgewicht haben, ist das für mich ein unlauterer Vorteil für einen der beiden beteiligten Vereine, der von der Verbandsspitze gewährt worden ist."