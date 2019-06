Tennis 1. Bezirksliga, Frauen

TSG Eggingen/Küssaberg – TC Tengen 2:7. – Die Partie war nach den Einzeln beim Stand von 1:5 entschieden. Den einzigen Sieg für die Gastgeberinnen holte Lisa Benz beim 6:2, 6:2 gegen Tanja Zeller. In einem spannenden Match unterlag Silke Maushardt erst im dritten Satz mit 6:10 gegen Christina Preter, verpasste einen Mannschaftspunkt. Im Doppel holten Lisa Benz und Jana Steffen beim 6:0, 6:0 gegen Schautzgy/Stihl den zweiten Punkt.

Einzel: Bercher – Eichkorn 1:6, 3:6; Maushardt – Preter 6:3, 2:6, 6:10; Benz – Zeller 6:2, 6:2; Preiser – Schautzgy 4:6, 2:6; Steffen – Messmer 2:6, 0:6; Eder – Stihl 2:6, 2:6. – Doppel: Bercher/Maushardt – Eichkorn/Zeller 4:6, 6:7; Schnabl/Eder – Preter/Messmer 2:6, 1:6; Benz/Steffen – Schautzgy/Stihl 6:0, 6:0.

TC BW Villingen II – TC RW Tiengen 8:1. – Für den TC RW Tiengen gab es in Villingen nichts zu holen. In den Einzeln besorgte Nastassia Wittmer beim 6:1, 6:2 gegen Magali Müller den Ehrenpunkt. Spannend machte es Theresa Krieg, die nach 3:6 im ersten Satz, den zweiten mit 6:2 gewann und im Matchtiebreak gegen Kathleen Eitel erst bei 12:14 besiegt war.

Einzel: Putschbach – Naumann 6:2, 6:2; Betzner – Thoma 6:1, 6:3; A. Eitel – Tanner 6:4, 6:1; Hauser – Albiez 6:1, 6:1; K. Eitel – Krieg 6:3, 2:6, 14:12; Müller – Wittmer 1:6, 2:6. – Doppel: Putschbach/Betzner – Naumann/Tanner 6:1, 6:0; A. Eitel/K. Eitel – Thoma/Krieg 6:2, 6:2; Hauser/Müller – Albiez/Wittmer 6:1, 7:5.

1. Bezirksliga, Männer

DJK Singen – TC BW Erzingen 7:2. – Vier Mal verloren die Spieler des TC BW Erzingen ihre Partien im Matchtiebreak, zwei Mal in den Einzeln, zwei Mal in den Doppeln. Hätten sie ein bisschen mehr Glück gehabt, hätten sie die Partie gewonnen. So aber gab es einen deutlichen Erfolg für die Gastgeber, die DJK Singen.

Daniel Gamp, an Position zwei, verlor gegen Sandro Jaray mit 6:7, 6:4, 4:10. Marcel Berger, gegen Stefan Maier, hatte ebenfalls im Matchtiebreak das Nachsehen. Nachdem er den ersten Satz mit 6:3 für sich entschied, verlor er den zweiten mit 3:6, im entscheidenden Durchgang mit 6:10.

Daniel Gamp und Benedikt Boll hatten gegen Richter/Jaray im dritten Satz mit 2:10 das Nachsehen. Alexander Schmid und Dominik Netzhammer verloren ihren Matchtiebreak gegen Hartmann/Dietrich mit 6:10. Mehr Pech kann man nicht haben. Im Einzel holte Benedikt Boll beim 6:4, 7:6 gegen Sascha Meis einen Punkt für die Erzinger. Kevin Schnabl und Marcel Berger gewannen gegen Meis/Maier mit 7:5, 7:6.

Einzel: Richter – Schnabl 6:3, 6:2; Jaray – Gamp 7:6, 4:6, 10:4; Meis – Boll 4:6, 6:7; Maier – Berger 3:6, 6:3, 10:6; Holliger – Schmid 6:3, 6:2; Hartmann – Eisele 6:3, 6:1. – Doppel: Richter/Jaray – Gamp/Boll 3:6, 7:6, 10:2; Meis/Maier – Schnabl/Berger 5:7, 6:7; Hartmann/Dietrich – Schmid/Netzhammer 5:7, 7:5, 10:6.