Fußball: – Keine lange Prozedur war die Auslosung des Halbfinales im Rothaus-Bezirkspokal, das am Ostermontag, 22. April, 15 Uhr, ausgetragen wird. Im reinen Bezirksliga-Duell hat der Tabellenachte, FC Wallbach, den aktuellen Tabellenzweiten FC Wittlingen zu Gast. Um den zweiten Finalplatz spielt A-Kreisligist TuS Stetten, der derzeit an der Spitze der West-Staffel steht, beim Bezirksliga-Tabellenführer SV 08 Laufenburg. Das Endspiel wurde vom Bezirk Hochrhein auf den Maifeiertag, am Mittwoch, 1. Mai, 16.30 Uhr, terminiert. Dwer Austragungsort ist noch offen.

Bei den Fußballerinnen spielen die SG Efringen-Kirchen/Istein gegen den FC Hauingen swoei die SF Schliengen gegen den TuS Kl. Wiesental um den Einzug ins Endspiel. Das findet ebenfalls am 1. Mai, um 13.30 Uhr, statt.