Dass der SV 08 Laufenburg mit seinen Trainern Michael Wasmer, Marc Schikowski und Raffaele Cella auch in der Saison 2019/20 planen kann, ist keine große Überraschung. Weitaus ungewöhnlicher darf allerdings die Zusage eines Mannes eingestuft werden, der im Sommer das 25. Jahr seiner Tätigkeit angeht.

Trainer kommen und gehen, Spieler noch viel mehr – aber eins bleibt konstant: Betreuer war, ist und bleibt Klaus Bächle (66), der sein Amt vor der Saison 1995/96 übernommen hat.

Stets im Hintergrund, wortkarg, aber verlässlich wie ein Schweizer Uhrwerk ist Bächle für die Mannschaft zur Stelle. „Der SV 08 ist ohne Klaus schwer vorstellbar“, sagt beispielsweise Kapitän Christoph Mathis, als ihn Jürgen Rudigier für die Internetseite des Vereins zum „Mädchen für Alles“ befragte.

Seit Bächle als Nachfolger von Edgar Braun 1995 für die kleinen und großen Aufgaben hinter den Kulissen verantwortlich wurde, hat macht er verlässlich seine Arbeit: „Bälle kontrollieren und fürs Training richten, Trainingsleibchen vorhalten und Mineralwasser in die Kabinen stellen“, sei seine Aufgabe unter der Woche, so Bächle 2017 im Interview mit dem Fußballmagazin des SÜDKURIER: „Vor den Spielen kläre ich die Trikotfarbe ab, hole den entsprechenden Satz fürs Spiel, richte die Spielerpässe und fülle den Spielbogen aus.“

Mittendrin: Als die Laufenburger im Sommer 2004 in Denzlingen den Verbleib in der Verbandsliga bejubelten, war Klaus Bächle ebenso erleichtert Gianluca Brogna und Florian Hoschke (rechts). | Bild: Scheibengruber, Matthias

Während eines Spiels tritt Bächle meist – ebenfalls verlässlich wie ein Uhrwerk – in der 41. Minute auf, wenn er gemächlichen Schrittes die Trainerbank verlässt, um in der Kabine die entsprechenden Getränke für die Halbzeitpause vorzurichten. „Ohne ihn würde bei uns überhaupt nichts funktionieren“, lobt denn auch Cheftrainer Michael Wasmer, der Klaus Bächle schon seit Kindertagen kennt: „Er war schon mein Betreuer als ich Jugendspieler war.“

Sein Weg zum unersetzlichen Betreuer war eher ungewöhnlich: Fußball spielte der treue Fan von Borussia Mönchengladbach nie. Zu den Null-Achtern kam er erst, als seine Kinder mit Fußball begannen. Anfangs betreute er Jugendmannschaften und stieg dann unter dem damaligen Trainer Heiko Hildebeutel als Nachfolger von Edgar Braun ein. Seither erlebte er den Club in drei Spielklassen von Verbands- bis Bezirksliga. Der Abstieg in die Kreisliga A blieb ihm 2010 gerade so erspart.

Beliebt seit Jahrzehnten: Trainer Michael Wasmer (links), der ehemalige Spieler Heinz Vidakovic und Kapitän Christoph Mathis (rechts), wissen seit nahezu 25 Jahren, was sie beim SV 08 Laufenburg an Klaus Bächle (Zweiter von rechts) haben. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Nach Hildebeutel erlebte Bächle unzählige Spieler und Trainer von Rang und Namen. Bei der Frage nach einem persönlichen Favoriten hielt sich r bedeckt: „Ich kam mit allen irgendwie klar. Es waren ja höchst unterschiedliche Typen.“ So hält er es auch mit den Spielern. Bächle ist seinen 66 Jahren zum Trotz immer jung geblieben, ist für die Musik in der Kabine mitverantwortlich: „Es muss rockig sein, da bin ich dabei.“ Entsprechend beliebt ist er bei ehemaligen und aktuellen Spielern: „Wenn du ins Training kommst und alle Bälle und Getränke sind gerichtet, weißt du, dass Klaus schon da ist. Klaus ist der Beste. Was wären wir ohne ihn“, bringt es Bujar Halili im Gespräch mit Jürgen Rudigier auf den Punkt.