von Thomas Grässlin

Moto-Cross: – Die Vorbereitungen zum Internationalen 54. ADAC Motocross in Schopfheim am Wochenende laufen beim veranstaltenden MSC Schopfheim schon seit Wochen und Monaten auf Hochtouren. Die Motocross-Fans dürfen sich erneut auf ein spannendes Rennwochenende mit hochkarätigen Rennen in allen Klassen vor allem aber in der Seitenwagen-DM auf der anspruchsvollen, schnellen WM-erprobten Rennstrecke „an der Dossenbacher Landstrasse“ freuen.

Die Highlights sind, wie in Schopfheim seit über vier Jahrzehnten gewohnt, natürlich die Gespanne, bei denen erneut um die international ausgeschriebene Deutsche Meisterschaft gekämpft wird. Neben der gesamten deutschen Elite sind mit dem Drittplatzierten der laufenden Deutschen Meisterschaft, Petr Kolencik mit Beifahrer Mateij Hejhal sowie Lukas Pudlo/Viton Radek und Robert Diblik/Michael Gabor starke WM-Teams aus Tschechien am Start. Traditionell in Schopfheim am Start und immer wieder gern gesehene Gäste sind auch einige Teams aus der benachbarten Schweiz, die mit Heinzer/Betschart, Cuche/Cuche, Hofmann/Dürig oder Leutenegger/Leutenegger, ihre allesamt stärksten und WM-erprobten Fahrer an die Startanlage bringen.

Mit am Start in diesem starken Teilnehmerfeld sind vom MSC Schopfheim auch die Reimann-Brüder aus Neuenburg-Grißheim, Joachim als Fahrer und Philipp als Beifahrer, allerdings in getrennten Teams. Nachdem sich die beiden Brüder vor dem tschechischen WM-Lauf in Kramolin getrennt hatten, hat Joachim Reimann mit dem Australier Brian Anthony einen guten Ersatz als Beifahrer gefunden. Philipp Reimann hat unterdessen in das Gespann von „Altmeister“ Martin Walter aus Crailsheim gewechselt, dessen etatmässiger Beifahrer diese Saison frühzeitig wegen einer langwierigen Verletzung beenden musste. Beide Teams Reimann/Anthony und Walter/Reimann sind jederzeit für vordere Platzierungen beim Heimrennen gut.

In der Meisterschaftswertung ist es vor dem Schopfheimer Rennen, als siebte von zehn DM-Stationen, überraschend eng geworden, nachdem die großen Favoriten Kolencik/Hejhal die letzte Veranstaltung vor drei Wochen im brandenburgischen Jauer wegen eines tschechischen Meisterschaftslaufs am selben Tag ausgelassen hatten. Und schon gab es einen doch etwas überraschenden Meisterschaftsführungswechsel. So reisen als neue DM-Leader Adrian Peter mit seinem ebenfalls tschechischen Beifahrer Miroslav Zatloukal nach Schopfheim, die in Jauer beide Rennläufe für sich entscheiden konnten. Die großen Favoriten Kolencik/ Hejhal sind derzeit hinter den Zweitplatzierten, dem eidgenössischen Team Fabian Hofmann mit Beifahrer Cornelio Dörig, nur Dritte.

Für Spannung ist also reichlich gesorgt, trennen die ersten drei Teams nur zehn Punkte in der Meisterschaftswertung, in der derzeit auch Reimann/Antony und Walter/Reimann auf den Plätzen sieben und acht Potenzial nach vorne haben, aber beide Teams schon ein paar Ausfälle zu verzeichnen hatten. In einem starkem Aufwärtstrend befindet sich zur Zeit ein weiteres starkes südbadisches Gespann, die Newcomer Heiko Müller aus Gengenbach und Beifahrer Pirmin Hofmeier aus Freiburg vom MSC Schweighausen. Müller/Hofmeier wurden 2018, ihrem ersten Jahr überhaupt als Dreiradpiloten, Vizemeister im DMSB-Pokal, der sogenannten Zweiten Liga, stiegen in diesem Jahr in die internationale DM-Klasse auf, belegen derzeit hinter Reimann und Walter den achten Rang in der Deutschen Meisterschaft und haben in zwei WM-Läufen in Tschechien und Frankreich sogar schon WM-Punkte eingefahren. Die beiden Südbadener könnten in Schopfheim durchaus für eine kleine Überraschung sorgen.

Schopfheim gilt ja seit fast fünf Jahrzehnten als Seitenwagen-Hochburg in Deutschland, das erste Motocross-Seitenwagenrennen fand 1971 als Deutscher Seitenwagen-Pokallauf mit dem unvergessenen Reinhard Böhler, dem bislang immer noch einzigen Deutschen Motocross-Seitenwagen-Weltmeister des Jahres 1980, statt. Aus diesem Grund und in Erinnerung an alte Zeiten dürfen auch die Classic-Veteranen-Gespanne, schon seit Jahren Tradition auf dem schnellen Berg-und Talkurs an der Dossenbacherstraße, nicht fehlen.

Auch hier sind mit Maik Hug/Jochen Kurt aus Zell bzw. Degerfelden, Mark Tellermann und Beifahrer Brian Meyer aus Rheinfelden bzw. Schwaderloch sowie mit Julius und Veronika Reimann aus Neuenburg-Grißheim, die Eltern der schnellen Reimann- Brüder, drei Gespannteams vom MSC Schopfheim am Start. Alle drei Teams fahren Vierzylinder-Honda Gespanne mit 750 ccm Hubraum und Eigenbau-Rahmen. In dieser Klasse ist unterschiedliches Maschinenmaterial am Start, was man an dem unnachahmlichen Sound früherer Zeiten unschwer hören kann. So sind neben 4-Zylinder Hondas Zweizylinder-Yamahas auch Einzylinder-Yamaha, Honda und BSA zu bestaunen.

In dieser Klasse sind auch, in getrennter Wertung fahrend, einige Nachwuchspiloten mit modernerem Leichtbau-Maschinenmaterial unterwegs, die um den in diesem Jahr neu initiierten Tzgc-Nachwuchscup fahren, der sich als Talentschmiede entwickeln soll. Eine sicherlich interessante Klasse mit einem Kräftemessen zwischen Oldies und Nachwuchs.

Neben den Dreiradpiloten geht es in Schopfheim bei den Solofahrern in der Open-Klasse um Punkte zur Baden-Württembergischen ADAC-Open-Motocross-Pokal –Meisterschaft. In dieser sind Fahrer ab 16 Jahren auf zwei- bzw.-Viertaktmotorrädern von 125 ccm bis 650 ccm startberechtigt.

In dieser mit ca. 50 Teilnehmern heiß umkämpften Klasse haben auch wieder einige Lokalmatadoren des MSC Schopfheim und aus der Regio die Möglichkeit, ihr Können vor zahlreichen Fans unter Beweis zu stellen.

So sind mit Nico Hug aus Steinen, Jonathan Winkler aus Rheinfelden-Minseln, Silas Muchenberger aus Inzlingen, Moritz Fehrenbacher aus Kandern-Feuerbach, Tom Wehrle aus Dangstetten und Maik Teckenburg aus Murg erfolgreiche Nachwuchspiloten am Start, allesamt vom MSC Schopfheim. Mit Julian und Dennis Leiner sowie Daniel Dresel alle aus Müllheim, Nico Turturro aus Schopfheim und Karsten Weltin aus Efringen-Kirchen werden weitere Piloten aus der Regio an der Startanlage Aufstellung nehmen.

Die neugeschaffene DMSB-Ladies-Pokal-Klasse musste aus Mangel an Teilnehmerinnen abgesagt werden.

Bereits am Samstag dominiert die Jugend das Renngeschehen. Hier wird in fünf Rennklassen von 50er Automatikmotorrädern bis zur 125-er Juniorenklasse, allesamt auf Zweitaktmaschinen, in jeweils zwei Wertungsläufen um Punkte zum Baden-Württembergischen ADAC/DMV Jugend-Motocross-Cup gefahren.

Auch hier sind einige Nachwuchspiloten des MSC Schopfheim am Start. So gehen in der Schülerklasse B auf 65 er Maschinen und in der Altersklasse von 8 bis 12 Jahren das vielversprechende Talent Marvin Vökt aus Bad Säckingen sowie Lenny Geisseler aus Rothenburg mit guten Aussichten auf vordere Platzierungen an den Start, ebenso wie in der Jugendklasse B auf 85 er Maschinen in der Altersklasse 14-16 Jahre das Bad Säckinger Talent Marco Sutter sowie aus Tannenkirch Lukas Ehmann für den MSC Schopfheim. Mit 125 er Maschinen gehen Dennis Bahr aus Zell, Edvard Erdelyi aus Murg sowie nach längerer Verletzungspause auch der Inzlinger Silas Muchenberger auf die Jagd nach Meisterschaftspunkte.

Als Neuerung im BW-Cup sind seit dieser Saison in der jüngsten, der 50 er Automatikklasse, als Pilotprojekt, auch Maschinen mit Elektroantrieb zugelassen. Abgerundet wird das samstägliche Rennprogramm mit einer ebenfalls auf baden-württembergischer Meisterschaftsebene neu geschaffenen Seniorenklasse für Fahrer ab 40 Jahren, sowie einer Ladiesklasse, die gemeinsam mit den Senioren auf 125 er bis 500 er Maschinen ins Rennen gehen, allerdings mit getrennter Wertung. Im Gegensatz zum abgesagten DMSB-Ladies-Pokal haben sich doch einige Frauen auf regionaler Ebene zur Teilnahme entschlossen. Es wird sicherlich zu einem interessanten Vergleich zwischen den jungen Frauen und den Senioren kommen.

Die Verantwortlichen des MSC Schopfheim und zahlreiche Helfer um Rennleiter Thomas Grässlin, dem Vorsitzenden und Organisationsleiter Karlheinz Renner und den Streckenchefs Peter Baumann und Wolfgang Kühn sind wie in der Vergangenheit auch wieder bemüht, alles dazu beitragen, dass diese 54. Auflage des Schopfheimer Motocross-Veranstaltung wiederum eine gelungene Veranstaltung wird.

Die Vorbereitungen laufen schon seit längerer Zeit auf Hochtouren, um den 1720 m langen-WM-tauglichen „Dossenbacher Ring“ in optimalen Zustand zu versetzen.

Die Veranstaltung beginnt am Samstag mit den Trainingsläufen der Jugendklassen ab 8 Uhr. Der Rennbeginn ist um 13 Uhr, Rennende etwa 17.15 Uhr. Anschließend findet ab 20 Uhr in der neu errichteten MSC-Mehrzweckhalle, „Hangar One“ genannt, der Rennfahrerball mit Live-Band statt.

Veranstaltungsbeginn für das ADAC Motocross am Sonntag ist um 8.45 Uhr mit den Freien- und Zeittrainings. Der erste Rennlauf findet nach der Mittagspause um 13.15 Uhr statt.

Der Eintritt für das Jugendmotocross am Samstag beträgt für Erwachsene sieben Euro und schließt auch den Eintritt zum abendlichen Rennfahrerball mit Live-Band mit ein. Der Eintritt für Sonntag beträgt für Erwachsene 14 und Jugendliche 7 Euro. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt.