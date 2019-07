Fußball: – Ein Lautsprecher ist er nicht und wird er wohl auch nie werden. Für Uwe Sütterlin stehen andere Werte im Vordergrund: „Ich stehe weiterhin zur Verfügung, um den Vereinen des Bezirks ein verlässlicher Partner zu sein. Ich habe meine Meinung und weiß, was läuft. Aber ich muss nicht zu jedem Thema meine Meinung abgeben. Die Wichigkeit meiner Person hält sich in Grenzen“, betont der 59-Jährige aus Eimeldingen vor dem anstehenden Bezirkstag, morgen ab 10.30 Uhr, beim

SV Jestetten . Sütterlin übernahm das Amt 2011 von Klaus Denzinger (Wehr) und stellt sich zum mittlerweile fünften Mal den Delegierten der Vereine zur Wahl.

Dass der Bezirksfußballausschuss (BFA) zu Beginn des neunten Amtsjahres Uwe Sütterlins vor einer kleinen Zäsur steht, streitet der Mitarbeiter der Weiler Diakonie gar nicht ab: „Es stehen in Jestetten Verabschiedungen an, die mir persönlich gar nicht recht sind“, deutet Sütterlin an.

Sein bisheriger Stellvertreter Ralf Brombacher (Kandern) wurde neuer Obmann der südbadischen Schiedsrichter: „Ralf, mit dem ich eng befreundet bin, hat mir vieles abgenommen, auch weil er besser erreichbar gewesen ist. Wir haben uns oft kurz geschlossen und verstanden uns blind.“ Sütterlins neuer Vertreter wird Pressewart Gerd Eiletz (Rheinfelden).

Noch schwerer aber wiege die Demission von Sportrichter Rainer Koller (Bad Säckingen), betont Uwe Sütterlin: „Rainer hat in den vielen Jahren eine fachlich sehr gute ehrenamtliche Arbeit für die Fußballer abgeliefert und ist zudem menschlich ein Super-Typ. Ich finde es ausgesprochen schade, dass er aus beruflichen und persönlichen Gründen aufhört. Ich vermute, dass es weniger die Masse an Urteilen als die zuletzt doch außergewöhnlichen Fälle waren, die ihm etwas die Freude genommen haben“, spricht der Bezirksvorsitzende die Häufung kurioser Fälle in der abgelaufenen Saison mit „Rassismus, Spielabbrüchen, Spiel-Neuansetzungen und zu Unrecht eingesetzten Spielern“ an: „In dieser Form habe ich das noch nie erlebt – und hoffe, dass sich diese Dinge nicht wiederholen.“

Rainer Koller, der beim FC 08 Bad Säckingen beheimatet ist, kam 1991 von den Schiedsrichtern zur Funktionärsriege, übernahm zunächst beim Nachwuchs einen Posten als Staffelleiter. Vor genau 20 Jahren sattelte der Verwaltungsfachmann um und wurde Sportrichter bei der Jugend. Im Sommer 2005 beerbte er Heinz Strohm aus Schopfheim und wurde Sportrichter im aktiven Fußball.

Eine direkte Nachfolge wird es nicht geben, betont Sütterlin: „Wir haben in Andreas Hiemann vom SV Herten einen viel versprechenden Kandidaten gefunden. Derzeit wird er von Jugend-Sportrichter Werner Bolte eingearbeitet.“ Der 27-jährige Berufssoldat stamme aus Sachsen und habe im dortigen Verband bereits Erfahrungen als Sportrichter und Schiedsrichter gesammelt. „Wir werden die zu bearbeitenden Staffeln neu aufteilen. Werner Bolte behält die Jugend, unterstützt uns aber in der Bezirksliga, Karlheinz Vögtle wird die Kreisliga A übernehmen“, so Sütterlin.

Ausscheiden aus dem BFA werde die bisherige Staffelleiterin Verena Bastian vom FC Wittlingen: „Sie bleibt allerdings der Jugend als Pokal- und Hallen-Spielleiterin erhalten.“ Neu in die Riege der Staffelleiter rückt Hans-Peter Stein aus Weil auf. Sonja Schöpflin (Schallbach) behält die Staffelleitung bei den Frauen, gibt ihr Amt als Vertreterin der Fußballerinnen allerdings an Katharina Kessler (FC Hauingen) weiter.

Neben den Personalien im Rahmen der Wahlen werden in Jestetten Formalien im Mittelpunkt stehen: „Wir stehen wieder vor einem Verbandstag, brauchen also Delegierte für die Tagung in zwei Wochen in Denzlingen“, hofft Sütterlin auf Interesse der Vereinsvertreter: „Dort soll unter anderem die Abschaffung der Auswechselkärtchen beschlossen werden“, betont Sütterlin, dass im Rahmen der Digitalisierung rund um den Spielerpass eine nächste Änderung ansteht. Allerdings befürworte Ralf Brombacher als südbadischer Obmann, dass der Besuch der Spielerkabine für den Schiedsrichter auch ohne Passkontrolle zur Pflicht werde. Welche Änderungen auf die Vereine bei der Anrechnung des Schiedsrichter-Solls zu komme, werde Bernhard Scherer (Waldshut) in einem Referat erklärten.