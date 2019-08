von Matthias Eschbach

Wassersport: – Die Thunder Dragons feierten in Spanien einen großen Erfolg. In Sevilla gewannen die Hochrheinpaddler Bad Säckingen den Europameister-Titel im Drachenbootsport über die Distanz von 2000 Metern.

Die Hochrheinpaddler waren als über 500 Meter und Europameister des vergangenen Jahres über alle Strecken mit 20 Paddlern, einem Steuermann und zwei Trommlerinnen. Normalerweise besteht die Teamstärke der „Thunders„ aus knapp 30 Männern. Dieses Jahr allerdings fehlten gleich mehrere Leistungsträger wegen Prüfungen oder Urlaub. Auch der neue Teamleiter Robin Eschbach konnte nicht am Wettbewerb teilnehmen, und so musste der Vater als Senior-Teamchef nochmals aushelfen.

An drei Trainingstagen bereiteten sich die Hochrheinpaddler vor Ort vor, ehe es über die von den Thunder Dragons geliebte Langstrecke von 2000 Metern um den ersten Titel ging. Im Verfolgungsrennen starteten sie als erstes Team, ehe sich die weiteren Mannschaften im Zehn-Sekunden-Takt auf die Verfolgung machten. Am Ende gewannen die Bad Säckinger den EM-Titel souverän mit knapp acht Sekunden Vorsprung auf die Berliner Dragon Boat Company und elf Sekunden auf das Team aus der Ukraine.

Am zweiten Renntag über die Sprintstrecke gewannen die 20 Männer der Premium-Klasse die Silbermedaille hinter den Berlinern. In einem spannenden Rennen über 500 Meter war bis zur Ziellinie nicht klar, wer nun das Rennen gewonnen hatte. Nach kurzer Zeit gab die Renntafel Gewissheit, dass die Drachenbootfahrer vom Hochrhein mit nur 2,5 Zehntelsekunden Rückstand auf das Team aus der Ukraine Zweiter geworden war.

Ende September steht für die Thunder Dragons noch die Deutsche Meisterschaft in Berlin auf der Olympia-Regattastrecke in Grünau an, bevor es dann zum Saisonabschluss zum Langstreckenrennen über neun Kilometer nach Saarbrücken geht.

Im nächsten Jahr haben die Bad Säckinger wieder Großes vor, wollen sie doch bei der Club-Weltmeisterschaft in Frankreich den WM-Titel verteidigen. Anfang nächstes Jahr werden erste Trainingslager auf dem Weg dorthin geplant. Davor werden noch Rennen in Tschechien und Deutschland als Vorbereitungswettkämpfe besucht werden, so der Stellvertretende Teamchef Matthias Eschbach.