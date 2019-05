Juniorenfußball: – Was die Bayern können, können die B-Junioren des FC Hochrhein Hohentengen-Stetten schon längst. Nachdem die Jungs in der Winterpause bereits den Hallentitel des Bezirks Hochrhein ins Bohnenviertel geholt haben, legten sie nun auf dem Feld nach und sicherten sich in der Kreisliga 3 mit 15 Siegen und nur einer Niederlage, Ende September mit 2:5 gegen den Tabellendritten SG Eschbach, souverän und vorzeitig mit 45 Punkten und 86:25 Toren den Meistertitel.

Nach dem 3:1 im drittletzten Spiel gegen die SG Wutöschingen war der Aufstieg in die Bezirksliga gesichert. Das erfolgreiche Team von Trainer Mark Kaltenbacher und Betreuer Alexander Erne bilden Tim Cilensik, Jonas Heuschen, Noel Zipfel, Julian Widlund, Pascal Raabe, Max Gehringer, David Müller, Fabian Hug, Niklas von Roth, Nicolai Werne, Cedric Hass, Justin Urland, Yannik Stauch, Marius Hass, Samuel Sutter, Pascal Meier, Noah Würtenberger, Joas Hirzle, Maximilian Etspüler, Walid Koni, Manuel Schupp und Jan Scharrer.