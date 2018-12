von Niklas Steinert

Eishockey, 3. Schweizer Liga: EHC Binningen – EHC Herrischried 4:2 (1:0/2:1/1:1)

Tore: 1:0 (11.) Geiger; 1:1 (30.) Frommherz; 2:1 (31.) Stern; 3:1 (40.) Hirzel; 4:1 (41.) Kaufmann; 4:2 (60.) Willemin. – Strafen: EHC Binningen: 11x 2 Min.; EHC Herrischried: 12x 2 Min.; 2x 2+2 Min. und 1x 20 Min. – Z.: 254.

Das letzte Spiel des Jahres führte die erste Mannschaft des EHC Herrischried nach Basel auf die altehrwürdige Kunsteisbahn Margareten. Diese alte Sportstätte ist mit drei Eisbahnen die größte Eissportanlage bei allen Gegnern der White Stags im Ligabetrieb. Früher fanden hier bis zu 15.000 Zuschauer Platz. Doch heute thront nur noch eine alte Holztribüne aus dieser Zeit majestätisch empor. Diese bietet aber für den Amateursport immer noch reichlich Platz. Im Spielbericht ist die Zuschauerzahl 254 zu finden, die jedoch deutlich übertrieben scheint. Fakt bleibt aber, dass den Spielern des EHC Herrischried wieder mehr als 100 Fans zu diesem Auswärtsspiel folgten und das Team zum wiederholten Mal lautstark unterstützten.

Dass der EHC Binningen eine Festung zu Hause ist, zeigt die Statistik. Diese belegt, dass die Baselbieter bislang heimwärts unbesiegt in dieser Saison sind. Ein großer Pluspunkt ist die Anzahl der Spieler im Kader, die bei einem Heimspiel immer alle gern spielen wollen. Zu den Spielern gehören neben ehemaligen Profis auch einige gescheiterte Rookies, die zwar den Sprung zu den Profis verpassten, aber eine starke Eishockey- Ausbildung genossen. So standen sich zwei Teams gegenüber, die bis dahin punktgleich in der Tabelle waren. Dies spiegelte sich auch im ersten Drittel klar wieder. Zwar kam der EHC Herrischried öfters vor das Tor von Binningens Marco Kälin, der früher lange das Tor des EHC Basel hütete, aber das Heimteam war effektiver. Nach einem sehenswerten Vorstoß war es dann der Binninger Tobias Geiger, der die Führung erzielte. Die White Stags drückten auf den Ausgleich, scheiterten aber an der Torumrandung oder am starken Kälin.

Auch in Abschnitt zwei zeigten beide Teams schönen und laufstarken Sport. Zu dieser Phase begannen allerdings die beiden souveränen Unparteiischen wesentlich strenger zu pfeifen, als es noch im ersten Drittel zu beobachten war. Während Alain Willemin, Enver Presheva und auch Jonas Schäuble in der Kühlbox verweilten, traf Mark Frommherz in Unterzahl zum Ausgleich (30.). Frommherz nutzte einen heftigen Fehler des Binninger Torhüters gekonnt und löste damit eine emotionale Lawine auf den Zuschauerrängen aus. Allerdings hielt die Stimmung nicht lange an. Denn genau 40 Sekunden später klingelte es, in Unterzahl, bereits wieder im Kasten von Daniel Mendelin. Dieser parierte zuerst zweimal bärenstark, war dann aber beim zweiten Rebound, beim Schuss von Tobias Stern, chancenlos.

Angetrieben von der Unterstützung auf den Zuschauerrängen ließen sich die White Stags nicht beirren und spielten trotz ständiger Unterzahl gut mit und ließen wenig Chancen zu. Aber der Ausgleichstreffer blieb aus, zumal das Binninger Abwehrbollwerk nicht zu knacken war. Hingegen traf Sandro Hirzel, der auch schon für den EHC Olten in der zweithöchsten Schweizer Profiliga spielte, in doppelter Überzahl zum 3:1-Pausenstand.

In Nöten: Die meist in Unterzahl spielenden Männer um Kapitän Klaus Bächle (Mitte) hatten in der Partie des EHC Herrischried beim EHC Binningen in Basel kaum eine Verschnaufpause. | Bild: Heinz Frommherz

Nach Wiederanpfiff fiel gleich das nächste Gegentor. Lukas Kaufmann nutzte einen Fehlpass und bestrafte die in Unterzahl spielenden Gäste hart. Damit verpasste der Verteidiger dem EHC Herrischried einen ordentlichen Schlag direkt zum Beginn des Drittels. Danach gab es dann auch zu viele Unterbrechungen, die auf die immer kleinlichere Regelsauslegung der Schiedsrichter zurückzuführen war. Wenn es schon nicht mehr rund lief, so ließ sich der ein oder andere Herrischrieder noch auf ein "Wortgefecht" ein, während die Hausherren entspannt zuschauen konnten.

Zur großen Verwunderung kam es zwei Minuten vor Schluss, nachdem einer der Schiedsrichter ein Foul von Timo Preuss gesehen hatte und direkt auf Penalty plädierte. Dafür hatte Torwart Daniel Mendelin nur höhnischen Applaus übrig. Mendelin fand diese Entscheidung wie auch bereits andere geahnte Strafen mehr als fragwürdig. Die Folge war, das Mendelin eine Spieldauerdisziplinarstrafe von den beiden Schiedsrichtern erhielt und somit das Eis frühzeitig verlassen musste.

So machte sich Ersatztorwart Marco Adler für seinen zweiten Einsatz in dieser Saison bereit. Allerdings wurde dieser sichtlich von den Schiedsrichtern genötigt, seinen Posten direkt zu beziehen, ohne die regeltechnische Aufwärmphase zu bekommen. Adler dennoch direkt bei der Sache und hielt den Penalty souverän. Hingegen hämmerte Alain Willemin exakt eine Sekunde vor Schluss die Scheibe unhaltbar in den rechten Torwinkel zum 2:4.

Kommentar von EHC-Trainer Adrian Strahm: "Die Schlüsselspieler waren heute nicht auf der Höhe wie sonst. Das mag auch daran liegen, dass zwei Tage zuvor das Pokalspiel sehr kräftezerrend war. Aber auch das restliche Team ließ sich von den immer unsicherer wirkendenden Schiedsrichtern beeinflussen. Statt sich aufs Spiel zu konzentrieren, wurde zu oft mit den Unparteiischen diskutiert, was nur selten von Vorteil ist. Der EHC Binningen hat die ganze Sache etwas cleverer gelöst."