von Bernd Schleith

Fußball-Verbandsliga: – Der FV Lörrach-Brombach hat sich die Dienste von Stürmer Arjenit Gashi gesichert. Der 31-Jährige erzielte in der abgelaufenen Saison für Vizemeister TuS Lörrach-Stetten in 25 Spielen stattliche 32 Tore. In den vergangenen zwei Jahren war Gashi in der Lörracher Vorstadt als Co-Trainer von Sascha Müller tätig. Zuvor spielte er zwei Jahre beim FC Bosporus Weil, zu dem er 2015 vom SV Weil gewechselt war.

Sportchef Tobias Jehle freut sich über die Zusage des Vollblutstürmers aus dem Kosovo, der seine Torgefährlichkeit auch überregional schon unter Beweis gestellt hat. In den vergangenen sechs Spielzeiten erzielte Gashi, der noch einmal eine höherklassige Herausforderung annehmen will, für drei Vereine insgesamt 122 Tore in 160 Spielen.