Mountainbike: – Seit sieben Jahren sind sie ein Paar und leben gemeinsam in Niederhof. Zusammen gebracht hat sie ihr gemeinsames Hobby: Mountainbike. Unterwegs auf den Bike-Trails in Deutschland und ganz Europa waren Annette Griner (42) und Wolfgang Mayer (35) in den vergangenen drei Jahren auch für dasselbe Team namens Texpa Simplon aus dem Frankenland. Mayer ist sogar schon seit sechs Jahren für dieses Team auf Achse.

Zur neuen Saison ab Januar schlüpfen die beiden Marathon-Spezialisten in das Dress eines anderen Mountainbike-Teams. Unterschrieben hat das sportliche Duo beim Wilier/Force Team Germany von Teamchef Tobias Ullmann aus Roth in Mittelfranken. Mayer kannte Ullmann aus gemeinsamen früheren Zeiten. "Normalerweise hätte ich gern meine sportliche Laufbahn bei Texpa Simplon beendet, aber sie fahren eine andere Strategie und setzen verstärkt auf den Nachwuchs", sagt Mayer. Deshalb kam es nicht zur Vertragsverlängerung mit dem routinierten Rad-Duo aus Südbaden. "Wir mussten uns ein anderes Team suchen", so Mayer.

Im neuen Dress: Wolfgang Mayer fährt ab Januar für das Wilier/Force Team Germany. | Bild: Thomas Weschta

Wichtig war beiden, dass sie in einem Team zusammen fahren können. Nach ihrem Motto "Uns gibt's nur im Doppelpack" kamen sie relativ schnell zu einem neuen Vertrag beim deutschen Ableger des italienischen Wilier/Force Team. "Für mich ist es wichtig, dass wir das gemeinsam tun", freut sich Mayer. Das findet auch Annette Griner: "Wir reisen gemeinsam und verbringen viel Freizeit miteinander."

Der Wechsel bringt aber auch neue Herausforderungen. Die Saisonplanung wird komplett auf die Marathon-Weltmeisterschaft im September 2019 in Grächen im Schweizer Kanton Wallis ausgerichtet. Kurz zuvor stehen noch die Deutschen Meisterschaften an. "Das werden die Höhepunkte sein", sagt Annette Griner, und Wolfgang Mayer ergänzt: "Das ganze Training ist auf diese Termine ausgerichtet."

Zuvor bestreiten die beiden Biker die World-Series als Qualifikation für die WM. Griner: "Ich freue mich, mal wieder internationale Luft zu schnuppern." Nach sieben Jahren Pause im internationalen "Geschäft" ist sie auch als 42-Jährige – kein Alter bei Marathon-Spezialistinnen – heiß auf Erfolge.

Im neuen Dress: Auch Annette Griner steht das Trikot des Wilier/Force Teams Germany gut. | Bild: Thomas Weschta

Zwei Mal war Annette Griner bisher bei einer Weltmeisterschaft am Start: 2007 in Bourg d'Oisons/Frankreich und 2011 in Montebelluna/Italien. Untätig war sie seither aber nicht: Nach Platz neun bei der EM in Kleinzell/Österreich 2011 wurde sie 2016 Etappensiegerin und Gesamtzweite bei der "Bike Four Peaks" sowie auch Zweite bei der Zillertal Bike Challenge. Auch Wolfgang Mayer ist schon mit drei Teilnahmen WM-erprobt.

Los geht es für das Paar mit der Etappenfahrt "4 Islands Stage Race" auf vier kroatischen Inseln im April. Danach geht es weiter mit den Marathons der "World Series". "Wir sind beide Ausdauertypen", versichert Mayer. Ausdauer benötigen die beiden auch auf ihrem langen Weg zur WM.