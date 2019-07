Radsport: – Beim traditionellen Kitzalp-Marathon in Kitzbühel (Österreich) feierte das Team Wilier/Force Germany einen Doppelsieg. Auf der Distanz über 67 Kilometer siegte Rebecca Robisch (Schwabach) vor ihrer Teamkollegin Annette Griner aus Niederhof. Beide Fahrerinnen schlugen der Hitze zum Trotz von Beginn an ein hohes Tempo an. Robisch sicherte sich nach knapp fünf Stunden Fahrzeit den Sieg vor Griner.

Doppelsieg: Annette Griner (links) aus Niederhof vom Team Wilier/Force Germany wurde beim Kitzalp-Marathon in Tirol über 67 Kilometer Zweite hinter ihrer Teamkollegin Rebecca Robisch (Schwabach). | Bild: Wolfgang Mayer

„Es war eine extreme Strecke“, schreibt Annette Griner auf ihrer Facebook-Seite: „Nach dem Ultra-Bike in Kirchzarten dachte ich, dass es schlimmer nicht mehr gehen könnte. Doch bei der Kitzalp ging es bei abartiger Hitze gefühlt nur bergauf und abwärts. Allerdings entschädigten die Choralpe mit einer Wahnsinns-Stimmung, der Hahnenkamm mit der legendären Mausefalle und die Aussicht auf ein unbeschreiblich schönes Bergpanorama für die Strapazen.“

Griners Lebensgefährte Wolfgang Mayer überzeugte auf der 100 Kilometer langen Distanz. Obwohl er keinen perfekten Tag erwischt hatte, belegte Mayer nach etwa 5:45 Stunden auf dem vierten Platz das Ziel. In der Gesamtwertung reichte ihm das zu Platz sechs.