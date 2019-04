Tischtennis-Regionalliga: (gew) Am Sonntag ist es also soweit: Die Frauen der TTF Stühlingen bestreiten nicht nur ihr letztes Saisonspiel, sondern auch ihre letzte Partie überhaupt in der Regionalliga. Wie berichtet zieht der Verein sein Regionalliga-Team nach der Runde vom Spielbetrieb zurück.

Nachdem bereits vor Wochenfrist die Spielerinnen vor heimischem Publikum verabschiedet wurden und diese sich zuvor mit einem 8:4-Sieg bei ihrem treuen Publikum bedankt hatten, soll am Sonntag noch einmal ein Sieg beim TTV Weinheim-West her. Damit wäre der fünfte Platz in der Abschlusstabvelle bereits sicher.

Die Stühlinger Mannschaft um Spielführerin und Spitzenspielerin Monika Kuribayashi ist optimistisch, noch einmal einen Sieg feiern zu können. Schon in der Vorrunde gelang den Stühlingerinnen ein 8:5-Erfolg. "Der Gegner ist auf alle Fälle in Reichweite", sagt Kuribayashi, die alles daran setzen wird, die Saison mit einem Erfolg beenden zu können. Gemischte Gefühle werde sie empfinden, wenn sie mit ihrer Schweizer Landsfrau Laura Schärrer letztmals das Stühlinger Trikot anziehen wird.

Wieder in den Kader der TTF Stühlingen rückt Anna Lasarzick. Sie ist von ihrem mehrwöchigen Australien-Aufenthalt zurück gekehrt und nimmt hinter Kuribayashi die zweite Position ein. Jasmin Wolf, in der Rückrunde eigentlich die Nummer 2, wird dieses Mal aussetzen. Hinter Lasarzick komplettieren Laura Schärrer und Céline Schädler das Team. Spielbeginn beim TTV Weinheim-West wird am Sonntag um 13 Uhr sein.