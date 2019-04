von Stephan von Schneyder

Kunstrad: – Anika Papok und Anna-Sophia von Schneyder waren auch beim dritten Junioren-Masters in Nebringen das Maß aller Dinge. Der Juniorinnen-Zweier des RV Lottstetten lag auch bei den Durchgängen Nummer fünf und sechs, bei dem die Tickets für die Deutschen Meisterschaften am 18./19. Mai in Köln und für die Junioren-EM am Wochenende, 31. Mai/1. Juni, in Geipoldsheim im Elsass vergeben werden, klar vorn. In beiden Durchgängen blieben sie sturzfrei. Zunächst gewannen sie mit 121,55 Punkten vor Becker/Stapf vom VfL Möchberg (101,05 Punkte) und Schneider/Österle vom RSV Unterweissach (100,72). Diese drei Paare bestritten auch das Finale. Die Lottstetterinnen siegten hier mit 115,90 Punkten.

Am 5. Mai starten Papok/von Schneyder das erste Mal für Deutschland beim Länderkampf gegen die Schweiz und Österreich im Vorarlberger Höchst. Dort treffen sie auf die Europameisterinnen Rosa Kopf/Svenja Bachmann aus Österreich, die 2018 auch Bronze bei der WM der Frauen gewonnen hatten.

Neunter Platz: Maria Wirth (links) und Stefanie Probst vom RSV Wallbach beim dritten Durchgang der Junioren-Masters. | Bild: Angelika Wirth

In Nebringen starteten auch Maria Wirth und Stefanie Probst vom RSV Wallbach. Sie werden auch bei der DM in Köln dabei sein. Die Wallbacherinnen zeigten eine souveräne und sturzfreie Kür. Am Ende wurden sie mit Bestleistung von 79,25 Punkten Neunte. Vor der DM wird das Duo noch zwei Wettkämpfe bestreiten: den zweiten Durchgang im Bezirkspokal am 5. Mai in Herten sowie den dritten Durchgang des Baden-Württemberg-Cups am 12. Mai in Haslach. Bei der DM in Köln wollen Wirth/Probst auf einen Top-Ten-Platz.