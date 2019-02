Co-Trainer beim FC Wallbach: Der bisherige Laufenburger Jugendtrainer Thomas Scherzinger (33) wird ab Juli 2019 Assistent von Andreas Braunagel beim FC Wallbach. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Fußball-Bezirksliga: – Der FC Wallbach hat seine Trainersituation sowohl kurz- als auch mittelfristig gelöst. Wie Sportchef Florian Hoschke bestätigt, wird er gemeinsam mit Philipp Bayer als Interimstrainer-Duo die Mannschaft durch Rückrunde führen. Das Duo ersetzt Patrick Bayer, der sein Amt vor der Winterpause aus beruflichen Gründen niederlegen musste.

Neuer Trainer des FC Wallbach wird ab Juli 2019 dann Andreas Braunagel aus Laufenburg. Als Co-Trainer des 33-Jährigen wird sein Weggefährte aus der Juniorenabteilung des SV 08 Laufenburg, Thomas Scherzinger (33), beim FC Wallbach einsteigen.

Andreas Braunagel betritt im Sommer durchaus Neuland: "Wir setzen auf seine Ideen, die uns überzeugt haben", so Hoschke, der mit Scherzinger selbst noch gemeinsam gespielt hat und auch Braunagel gut kennt. Als Risiko sieht er die Verpflichtung des Trainer-Debütanten nicht: "Sein sportliches Paket hat uns überzeugt. Wir sehen die Aufgabe für ihn und auch für den Verein als Chance."

Aktuell ist Braunagel als Co-Trainer des Murgers Giuseppe Stabile beim Schweizer Zweitligisten Amicitia Riehen tätig. Bis Sommer 2017 war Braunagel als Nachwuchstrainer für die B-Junioren des SV 08 Laufenburg zuständig. Diese Mannschaft hatte er 2016 gemeinsam mit Jörg Warda in die Verbandsliga geführt. Später arbeitete er mit Olaf Malzacher als Jugendtrainer in Laufenburg.

Als Aktiver spielte Braunagel überwiegend beim SV Blau-Weiß Murg, der auch sein Heimatverein ist. Bei beiden Aufstiegen in die Bezirksliga – 2009 und 2015 jeweils per Relegation – war Braunagel dabei. In der Saison 2012/13 trug der Abwehrspieler das Trikot des Bezirksligisten SV Herten. Allerdings hatte sich Braunagel in der Frühjahrs-Vorbereitung 2013 schwer verletzt und fiel mehrere Monate aus.

Braunagels künftiger Co-Trainer Thomas Scherzinger ist ein Eigengewächs des SV 08 Laufenburg. Nachdem er sämtliche Nachwuchsmannschaften des Clubs durchlaufen hat, war er als Aktiver in beiden Mannschaften im Einsatz – zwischen Landes- und Kreisliga. Als Kapitän der Reserve-Elf verpasste er im Sommer 2017 unter Trainer Michael Wasmer die sportliche Krönung, als im Relegationsspiel beim VfR Bad Bellingen der Sprung in die Bezirksliga verpasst wurde.

Zur Saison 2017/18 übernahm Thomas Scherzinger gemeinsam mit Fabio Cocuzza das Trainer der "Zweiten". Parallel und bis zum heutigen Tag agiert Scherzinger auch als Trainer der C-Junioren, die in der Landesliga spielen. Im Verein war Scherzinger mehrere Jahre auch als Jugendleiter administrativ im Einsatz.