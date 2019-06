Frauenfußball-Landesliga

SG Görwihl/Eintracht Wihl – SV Litzelstetten 2:3 (1:2). – Schlusslicht SG Görwihl/Eintracht Wihl zahlte als Aufsteiger Lehrgeld in der Landesliga. Obwohl sie in vielen Spielen mithalten konnten. Der ersehnte Saisonsieg zum Abschluss blieb auich gegen den SV Litzelstetten (5.) aus. „Trotzdem haben wir noch einen fröhlichen Abschluss gefeiert“, sagte SG-Trainer Ömer Cicek, der auch in der nächsten Saison Trainer ist. „Es macht Spaß.“

Wie so oft scheiterte seine Elf gegen die Gäste vom Bodensee an der mangelnden Chancenverwertung. Die SG verschlief die Anfangsphase und lag bereits nach zwölf Minuten mit 0:2 zurück. „Danach haben wir 80 Minuten lang auf das Tor der Gäste gespielt“, ärgerte sich Cicek ein bisschen, dass nicht mehr heraus gesprungen ist.

Marion Strittmatter (26.) schaffte noch vor der Pause das Anschlusstor. Den Strafstoß kurz nach dem Wechsel zum 1:3 hielt Cicek für „fragwürdig“. Danach kamen die Gäste laut Ciceks Schilderungen nicht mehr über die Mittellinie: „Der Gegner hat sich hinten rein gestellt.“

Die Hotzenwälderinnen vergaben eine Reihe von sehr guten Möglichkeiten. So blieb das vorerst letzte Landesliga-Tor der SG Görwihl der in der Winterpause vom FC Bergalingen gekommenen Alexandra Frommherz zum 2:3 (82) vorbehalten. Ciceks Fazit: „Es war ein ordentliches Spiel, leider wieder ohne Ertrag.“

SV Niederhof – FC Grüningen 3:3 (0:2). – Für den SV Niederhof (6.) war es ein gelungener Saisonabschluss. Julius Langer, Sportchef der Frauenfußballabteilung, sprach von einem munteren Landesligaspiel gegen den FC Grüningen (3.). Allerdings lief es für die Niederhoferinnen bis zur Pause nicht rund. Die Gäste gingen nach Toren in der 17. und 37. Minute mit 2:0 in Führung. „Die Tore waren teils begünstigt durch Nachlässigkeiten im Defensivverhalten“, sagte Langer.

Nach einer Kabinenansprache von Trainer Markus Lehnen gingen die Niederhoferinnen forscher zur Sache. Anna Butowski (51.) gelang dann auch das Anschlusstor. Etwas unglücklich, mit einem Freistoß, fiel das 1:3. Wieder musste der SVN einem Zweitore-Rückstand hinterher laufen. Langer freute sich aber über die tolle Moral der Spielerinnen: „Sie haben noch einmal alles rein geworfen.“ Lena Metzler (83.) und Butowski (88.) krönten eine starke zweite Hälfte. Langer sprach von einem verdienten Remis.

Die Niederhoferinnen schlossen eine unterm Strich gute Saison ab, befand Langer: „Alle Achtung, was die Mädels geleistet haben, zumal wir oft mit einem kleinen Kader unterwegs waren.“

Der SV Nollingen war am letzten Spieltag ohne Einsatz, hat vor Wochenfrist das Spiel in Litzelstetten wegen großer Personalsorgen kampflos abgeben müssen. Da der untere Tabellennachbar TSV Aach-Linz seine Patrie beim FV Marbach (2.) mit 1:2 verlor, bleiben die Nollingerinnen auf Platz acht und somit auch in der Landesliga.