Eishockey: – Mehr Drama geht fast nicht mehr. Zwar kassierten die White Stags am Mittwochabend vor rund 720 Zuschauern in heimischer Halle beim 5:6 (0:2, 3:3, 1:1, 1:0) im Halbfinal-Rückspiel der Meisterrunde gegen die Argovia Stars II ihre erste Heimniederlage dieser Saison, dennoch der Jubel nach der Schlusssirene war unbeschreiblich.

Weil Alain Willemin in der "Overtime" für das 5:6-Anschlusstor gesorgt hatte, ist das doppelte Finale gegen den SC Ursellen erreicht worden. Gegen den Club aus dem Berner Umland wird nun sowohl um den KBEHV-Cup – am Samstag, 2. März, 16.15 Uhr, in Hasle-Rüegsau bei Burgdorf – als auch um den Drittliga-Meistertitel der Zentralschweiz (Termin noch offen) gespielt.

Die Gäste hatten angesichts des Zwei-Tore-Rückstands vom 3:5 aus dem Hinspiel einen Traumstart in der Herrischrieder Eissporthalle erwischt. Dario Bon (14.) und Adrian Hartmann (17.) sorgten mit dem 2:0 für Ernüchterung bei den Gastgebern, deren Spielertrainer Tomas Zourek noch vor der ersten Pause einen Zehn-Minuten-Strafe kassierte.

Spätestens zur Mitte des zweiten Drittels hatten die Gastgeber wieder in die Spur gefunden. Kadri Presheva (24.) und Lukas Vlk (29.) war der Ausgleich gelungen, die Partie schien sich in die richtige Richtung zu entwickeln. Doch weit gefehlt, das Aarauer Team schlug erbarmungslos zurück. Dominik Groß (30.) und Max Piaget (37.) stellten den alten Abstand wieder her. Das 3:4 durch Lukas Vlk (38.) beantwortete Marco Frei nur 38 Sekunden später mit dem 3:5.

So ging es im rechnerischen Gleichstand ins letzte Drittel. Zum direkten Finaleinzug brauchte es auf jeden Fall noch ein Tor. Doch in der 50. Minute schien alle Hoffnung auf dem Eis zu schmelzen. Mit seinem zweiten Treffer erhöhte Max Piaget auf 6:3 für den Gast. Die Nerven waren zum Zerreißen gespannt, nur einer blieb cool – Jiri Pacek verkürzte 89 Sekunden später auf 4:6.

So blieb es bis zur Schlusssirene, also musste eine Overtime die Entscheidung bringen. Auf Zuspiel von Kapitän Klaus Bächle erlöste Alain Willemin die heimischen Fans in der vierten Verlängerungsminute mit dem 5:6 – der Rest ging im unbeschreiblichen Jubel unter.