Fußball: – Der SV Nöggenschwiel ist Titelverteidiger bei der 23. Auflage des Waldhaus-Cup.

Auftakt ist am Sonntag um 16 Uhr auf dem Sportplatz in Remetschwiel mit der Partie des Gastgebers SV Waldhaus gegen den FC Dachsberg. Die zweite Partie des ersten Spieltags der Gruppe 1 am Sonntag bestreiten der SV Berau und der FC RW Weilheim.

Acht Teams spielen bis Sonntag, 4. August, um den Turniersieg. Die Gruppenspiele von Montag bis Freitag beginnen jeweils um 17.45 Uhr und um 19.15 Uhr. In der Gruppe 2 spielen der SV Eschbach, SV Unteralpfen, SV Nöggenschwiel und die SG Höchenschwand-Häusern.

Das Finale ist am Sonntag, 4. August, auf 17.30 Uhr angesetzt. Zuvor beginnt das Spiel um Platz drei um 16 Uhr.

Erstmals findet beim SV Waldhaus am Samstag, 27. Juli, ab 15 Uhr auch ein Blitzturnier mit vier Frauen-Teams statt. Teilnehmende Mannschaften sind Gastgeber SV Waldhaus, der SV Görwihl und die TuS Efringen-Kirchen. Gespielt werden jeweils 30 Minuten.