Kreisliga A, Ost

SG Niederhof/Binzgen – C.S.I. JR Laufenburg 4:6 (1:4). – Tore: 0:1 (10/FE) N. Ferrara; 1:1 (15.) Grasso; 1:2 (25.) Laisa; 1:3 (42.) und 1:4 (45.+1) beide N. Girgenti; 2:4 (49.) und 3:4 (58.) beide Rymsza; 3:5 (69./FE) N. Ferrara; 4:5 (78./FE) Oeschger; 4:6 (79.) N. Girgenti. – SR: Uwe Seifert (Waldshut). – Z.: 100. – C.S.I.-Sportchef Filippo Oddo lobte den Gegner, der bis zum Schluss an sich geglaubt hatte und den Gästen das Leben schwer machten. Zur Halbzeit sah es beim 1:4 nach einer klaren Sache für C.S.I. JR Laufenburg aus. Die SG Niederhof/Binzgen glaubte an sich und machte es nach der Pause nochmals spannend und kämpfte bis zum Schlusspfiff. Die SG Niederhof/Binzgen kann erhobenen Hauptes den Gang in die Kreisliga B antreten. Die Tegethoff-Elf gab sich auch nach dem bereits länger stehenden Abstieg aus der Kreisliga A bis zum Saisonende nie auf. Manch ein Gegner biss sich die Zähne am Schlusslicht aus.

SG Mettingen/Krenkingen – SV Rheintal 2:2 (0:0). – Tore: 0:1 (58.) Roder; 1:1 (68.) Albicker; 1:2 (82.) Alban Hashani; 2:2 (90.+1) Faulhaber. – SR: Axel Amann (Bettmaringen). – Z.: 300. – Der SV Rheintal spielte von Beginn an konzetriert und wollte unbedingt gewinnen – er musste gewinnen. „Man merkte den Gästen an, dass sie mehr wollten“, attestierte Heimtrainer Georg Isele dem SV Rheintal einen guten Auftritt. Manuel Roder brachte den SV Rheintal nach der Pause verdient in Führung. Daniel Albicker schaffte den Ausgleich für die SG. In der Schlussphase schaffte Alban Hashani nochmals die Führung für die Gäste. Die Heimelf gab nie auf und kämpfte bis zum Schluss und konnte dank Pascale Faulhaber in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielen. Für den SV Rheintal bedeutet es, dass er in die Abstiegsspiele gegen den FC Huttingen muss, wenn der FSV Rheinfelden aus der Landesliga absteigt.

SV Albbruck – SC Lauchringen 1:3 (0:2). – Tore: 0:1 (36.) Roith; 0:2 (42.) Aydogan; 0:3 (57.) Roith; 1:3 (85./FE) L. Jehle. – SR: Marco Brendle (Freiburg). – Z.: 200. – Bes.: GR für Marinaro (SCL/84.). – Der SC Lauchringen war über die gesamte Spielzeit die spielbestimmende Mannschaft. Bereits zur Pause führte die Elf von Spielertrainer Carmine Marinaro mit zwei Toren. Auch nach dem Seitenwechsel, ließen die Lauchringer nicht locker und spielten mit Biss und Leidenschaft. Der SV Albbruck schaffte erst in kurz vor Ende der Partie ein Tor durch Lucas Jehle nach Strafstoß. Michael Roith hat mit seinen zwei Toren einen großen Anteil am Lauchringer Sieg. Der SC Lauchringen kann sich dank der Patzer der Konkurrenz und dem Sieg auf einen Nichtabstiegsplatz retten.

FC Hochrhein – SV Berau 2:1 (0:1). – Tore: 0:1 (17.) J. Isele, 1:1 (84.) Wehrle, 2:1 (90.+6/FE) Jedlicka. – SR: Mathias Heilig (Erzingen). – Z.: 300. – Bes.: GR für Brehme (FCH/80.), Max Böhler (SVB/62.) hält HE von Lauber.

Spvgg. Wutöschingen – FC Schlüchttal 1:3 (0:2). – Tore: 0:1 (18.) und 0:2 (27.) beide M. Kalt; 0:3 (75.) Walter; 1:3 (86.) Süß. – SR: Leonardo Vallone (Albbruck). – Z.: 180.

FC Weizen – FC Geißlingen 5:4 (3:2). – Tore: 1:0 (11.) Scherble; 2:0 (14.) Baumann; 2:1 (16.) Bercher; 2:2 (35.) Nohl; 3:2 (28.) Müllek; 4:2 (52.) Büche; 5:2 (56.) Scherble; 5:3 (68.) und 5:4 (73.) beide Golic . – SR: Heiko Werner (Untermettingen). – Z.: 150.

FC Dettighofen – SV Nöggenschwiel 2:6 (0:5). – Tore: 0:1 (9./FE) und 0:2 (14.) beide Weiler; 0:3 (34.) und 0:4 (42.) beide Kamberger; 0:5 (45.) Geng; 1:5 (71.) Glattfelder; 2:5 (78.) Wachonski; 2:6 (83./FE) Menzel. – SR: Jürgen Vogelbacher (Horheim). – Z.: 100.

VfR Horheim – SV BW Murg 2:2 (1:1). – Tore: 0:1 (6.) Huskic; 1:1 (35.) R. Zielke; 2:1 (62.) W. Zielke; 2:2 (72.) Uyar. – SR: Mesut Gürses (Höchenschwand). – Z.: 80. – Bes.: Rot für Haiss (SVM/45.); GR für J. Pietzke (VfR/83.).

Kreisliga A, West

SV Karsau – TuS Lö.-Stetten 3:1 (1:0). – Tore: 1:0 43.) Oesterlin; 2:0 (49.) Brandner; 3:0 (78.) Wolf; 3:1 (83./FE) A. Gashi. – SR: Luigi Satriano (Zell). – Z.: 150. – Dem SV Karsau gelang am letzten Spieltag die Sensation gegen den TuS Lörrach-Stetten. Die Heimelf stürtze den TuS Lörrach-Stetten vom Thron. Erst kurz vor der Pause schaffte Marco Oesterlin die überraschende Führung für den SV Karsau. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Erik Brandner auf 2:0. In der Schlussphase schaffte Dennis Wolf sogar ein weiteres Tor für den Außenseiter aus Rheinfelden. Der Anschlusstreffer kurz vor Ende der Partie kam zu Spät für die Gäste. Der SV Karsau steigt trotz des Siegs direkt ab.

FV Degerfelden – FC Huttingen 3:0 (1:0). – Tore; 1:0 (25.) und 2:0 (54.) beide Streule; 3:0 (77.) Bailarim. – SR: Stefan Mera-Linz (Schopfheim). – Z.: 80.

SV Schopfheim – FC Bad Säckingen 0:5 (0:4). – Tore: 0:1 (18.) Kunzelmann; 0:2 (23.) und 0:3 (30.) Ays; 0:4 (36.) Wunderle; 0:5 (75.) Coman. – SR: Kurt Schneeberger (Riedmatt). – Z.: 80.

FC Hausen – BFC Friedlingen 1:6 (1:3). – Tore: 0:1 (18.) Yilmaz; 0:2 (28.) Mulaj; 0:3 (39.) Kutlutürk; 1:3 (44.) Klinke; 1:4 (60.) Kutlutürk; 1:5 (71./ET) Berger; 1:6 (86.) Syla. – SR: Gaspare Lombardo (Rheinfelden). – Z.: 100.

TuS Kl. Wiesental – SV Liel-Niedereggenen 4:3 (2:3). – Tore: 1:0 (14.) Kuttler; 1:1 (16.) Großklaus; 1:2 (22.) Vomstein; 1:3 (24.) Großklaus; 2:3 (45.), 3:3 (75.) und 4:3(79.) alle Kuttler. – Peter Möllinger (Staufen). – Z.: 60.

SV Todtnau – FC Hauingen 2:1 (0:0). – Tore: 1:0 (68.) A. Gutmann; 2:0 (88./FE) Bosl; 2:1 (89.) Grether. – SR: Mario Janutsch (Zell). – Z.: 300.

FV Lörrach-Brombach III – TuS Maulburg 3:5 (2:1). – Tore: 1:0 (4.) Eu. Suppes; 2:0 (35.) Ruf; 2:1 (44.) Levante; 2:2 (50.) Erdogan; 3:2 (58.) Eu. Suppes; 3:3 (73.) Erdogan; 3:4 (89.) Sallustio; 3:5 (90.+2) Wlodarski . – SR: Hafes Gerspacher (Heitersheim). – Z.: 50.

FV Haltingen – FC Steinen-Höllstein 4:4 (4:1). – Tore: 1:0 (5.) Di Fazio; 1:1 (13./ET) Pacher; 2:1 (33.) Thietke; 3:1 (41.) und 4:1 (44.) beide Glück; 4:2 (57./FE) Berger; 4:3 (67.) Argast; 4:4 (80.) Heft. – SR: Hervé Dorn (Pfastatt/F). – Z.: 40. – Bes.: GR für Lehmann (FCS/36.).