Tischtennis-Regionalliga: – Die Frauen der TTF Stühlingen bestreiten am Samstag um 15 Uhr ihr letztes Heimspiel der Saison. Gegner in heimischer Stadthalle ist die DJK Offenburg II. "Diese drei Jahre waren eine schöne Zeit", blickt die Stühlinger Spitzenspielerin Monika Kuribayashi schon auf ihre Zeit in Stühlingen zurück. Nach dem letzten Spiel der Saison in einer Woche beim TTV Weinheim-West werden die TTF Stühlingen nämlich ihr Team aus der Regionalliga zurück ziehen, da vier Spielerinnen – Kuribayashi, Laura Schärrer, Anna Lasarzick und Jasmin Wolf – nicht mehr zur Verfügung stehen. Nach drei Aufstiegen hintereinander von der Verbands- bis in die Regionalliga ist also Schluss.

Regionalsport Hochrhein TTF Stühlingen ziehen ihr Frauen-Team aus der Regionalliga zurück Das könnte Sie auch interessieren

Gegen Tabellennachbar DJK Offenburg II (5.) spielen die TTF Stühlingen (6.) ohne Anna Lasarzick, die zur Zeit wieder in Australien ist. In der Vorrunde verloren die Stühlingerinnen gegen diesen Gegner auswärts mit 5:8. "Wir wollen vor heimischem Publikum noch einmal unser bestes Tischtennis zeigen", verspricht Kuribayashi.