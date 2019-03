von Fabian Schäfer

SV Sinzheim – SG RW Weilheim 1:2 (1:1).

Tore: 1:0 (24.) Chinzi; 1:1 (43.) und 1:2 (59.) beide Peric. – SR: Christian Kolodziej (Rastatt). – Z.: 200.

Beim Spiel der U19 der SG RW Weilheim beim SV Sinzheim wartete ein hartes Stück Arbeit auf die Weilheimer Elf. Die Gäste starteten gut ins Spiel. Sie dominierten die ersten 20 Minuten und erspielten einige gute Torchancen. Lukas Peric traf in der 15. Minute nur das Aluminium. Alexander Baumgartner verfehlte aus spitzem Winkel nur knapp die Führung. Die Gastgeber kamen nun immer besser ins Spiel und erzielten in der 24. Minute nach einem Ballverlust im Zentrum das 1:0. Kurz vor der Hälfte führte Aggelos Mitkidis ein Freistoß aus dem gegnerischen Halbfeld aus. Der Keeper des SV Sinzheim unterschätzte die Hereingabe und kam nicht an den Ball. Lukas Peric stand an der richtigen Stelle und erzielte den hochverdienten Ausgleich und zugleich Halbzeitstand.

Mit einer starken Einstellung und besserem Positionsspiel konnten die Weilheimer immer mehr das Geschehen beim SV Sinzheim übernehmen. Immer wieder brachten sie die Sinzheimer Defensive ins Straucheln. Julian Emmerich wurde in der 59. Minute mit einem deutlichen Foul im Strafraum zu Fall gebracht – Elfmeter. Lukas Peric verwandelte sicher und erzielte sein 17. Saisontor in der Verbandsliga. Mit dem 2:1-Führungstor im Rücken fiel die restliche Spielzeit leichter. Es gelangen immer wieder gute Angriffssituationen. Durch ein sehenswertes Zweikampf- und Laufverhalten aller Spieler hat die SG RW Weilheim in der zweiten Hälfte keine gefährliche Torszene der Gastgeber zugelassen. Der viel umjubelte Auswärtssieg war hoch verdient und wichtig für die restliche Saison und das Ziel Ligaverbleib.