Fußball: – Ohne Schiedsrichter geht im Fußball allen modernen Hilfsmitteln zum Trotz nichts. Deshalb sollten die Fußballerinnen und Fußballer nicht nur fair zum 23. Mann auf dem Spielfeld sein, sondern dafür sorgen, dass es genügend Spielleiter gibt. Neue Schiedsrichter zu gewinnen, fällt den Vereinen meist nicht leicht, denn kurioserweise sind es meist deren Spieler und Fans, die mit ihrem Verhalten den Spielleitern die Freude am Hobby vermieren.

Zum Jahresende hat der Südbadische Fußballverband (SBFV) die Zahlen zum erfüllten oder eben nicht erfüllten Schiedsrichter-Soll der Vereine veröffentlicht. Am Ende der Saison 2017/18 fehlten zwischen Karlsruhe und dem Bodensee – rein rechnerisch – 332 Unparteiische, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 40 Schiedsrichter. Kein Wunder also, dass zum Jahresende 2018 die Rekordsumme von 260.900 Euro in die Kasse des SBFV geflossen ist, nahezu 13.000 Euro mehr als noch 2017.

Verbandsligist FV Lörrach-Brombach ist wiederholt Spitzenreiter in Südbaden. Die überregional aktive Jugend erfordert zahlreiche Unparteiische. Zwar senkten die Verantwortlichen im Grütt die Zahl der fehlenden Schiedsrichter von neun auf sechs, doch angesichts der Altlasten war die neuerliche Rekordsumme von 6325 Euro fällig, also nochmals 250 Euro mehr als 2017.

Den zweiten Platz trat Landesligist SV Au-Wittnau nach zwei teuren Jahren an den Verbandsligisten Offenburger FV ab. Dem fehlen mittlerweile sieben Unparteiische, was mit 4675 Euro berechnet wird. Der SV Au-Wittnau hat mittlerweile zwar einen Schiedsrichter gewinnen können, muss aber immer noch 4500 Euro für fünf fehlende Schiris bezahlen. Einen Sprung auf Rang vier machte der Verbandsligist Freiburger FC, der ein nicht erfülltes Soll von sieben Unparteiischen aufweist. Statt 1100 Euro im Jahr 2017, waren dieses Mal stolze 4400 Euro fällig.

Dass verstärkte Schiedsrichter-Werbung in den eigenen Reihen, sowie – zum Leidwesen der Vereine – auch ein Abstieg, zur Kostensenkung beitragen, durften der SC Lahr und der SV 08 Laufenburg erfahren. Die Lahrer Elf blieb zwar in der Verbandsliga, liegt aber nur noch mit einem Unparteiischen im Soll. Entsprechend sank die Überweisung von 4400 auf lediglich 1100 Euro.

Beim SV 08 Laufenburg wirkte sich der Abstieg aus der Landesliga – hier werden drei Unparteiische berechnet – in die Bezirksliga aus. Statt 4050 Euro musste der scheidende Schatzmeister Siegfried Schwab nur noch 1400 Euro nach Freiburg überweisen.

Der Bezirk Hochrhein überraschte im vergangenen Jahr mit einem Rückgang der Zahlungen. Doch ein Trend wurde nicht eingeläutet. Überwiesen 43 betroffene Vereine im Jahr 2017 für 71 fehlende Schiedsrichter 33.725 Euro an den SBFV, erfüllten dieses Mal schon 59 Clubs das Soll nicht. Sie nähern sich mit den für nunmehr 95 fehlende Schiedsrichter fälligen 36.500 Euro in Riesenschritten der bisherigen Rekordsumme von 39.450 Euro, die 2012 für 103 fehlende Schiris berechnet wurden.

Als SBFV-Spitzenreiter führt der FV Lörrach-Brombach mit 6325 Euro logischerweise auch im Bezirk Hochrhein die Liste der „Sünder“ an. Auf Platz zwei schob sich der TuS Efringen-Kirchen mit 2100 Euro (2017: 2475) vor dem FSV Rheinfelden, der wie 2017 mit 1800 Euro zur Kasse gebeten wurde. Rang vier geht an den FC Hauingen, der erneut 1500 Euro abdrücken muss, vor dem SV 08 Laufenburg mit 1400 Euro (4050) und dem SV Todtnau mit 1375 (1250). Über der 1000-Euro-Marke liegen noch der SV Jestetten mit 1225 Euro (1050) und der VfR Bad Bellingen mit 1050 (700).

Eine Prämie für Schiedsrichter über dem geforderten Soll bekamen im Bezirk Hochrhein dieses Mal nur 21 Vereine (2017: 24). Sie stellen in der Summe genau 32 Unparteiische mehr als gefordert und erhalten dafür 4800 Euro (2017: 6000). Jeweils 450 Euro für drei Schiedsrichter über Soll erhielten der FC Erzingen, der FC Kandern und der FV Tumringen. Dank zwei überzähliger Schiedsrichter freuten sich die Kassierer des FC Wehr, des FC Wittlingen, des FV Haltingen, des TuS Kl. Wiesental und des TuS Maulburg über jeweils 300 Euro zusätzlich in der Vereinsschatulle.