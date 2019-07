Turnen: – Alwin Lierheimer strahlte mit der Sonne um die Wette: „Ich bin absolut zufrieden“, blickte der Vorsitzende des RSV Lienheim über das Schulgelände in Hohentengen. Ihm bot sich zwar ein Bild, das dem Umtrieb auf einem Ameisenhaufen nicht unähnlich war, aber es war ein organisiertes „Chaos“: „Keine Sorge, wir haben alles im Griff.“

Memory spielen macht bei traumhaftem Sommerwetter am Kinderturnfest des RSV Lienheim und der Markgräfler-Hochrhein-Turnjugend (MHTJ) erst richtig Freude. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Für Lierheimer und seinen Verein, der nicht nur Radsport sondern eben auch Turngruppen in Lienheim anbietet, war der Sonntag eine echte Feuertaufe: „Wir veranstalten normalerweise unter dem Jahr nur unser Volksradfahren – aber das hier war vierfacher Aufwand für uns“, betont der Vorsitzende, dass er nicht nur stolz auf seine RSV-Familie ist, sondern auf alle Vereine im Dorf: „Die Musiker und die Narren haben uns mit Material unterstützt. Die Lienheimer Guggenmusiker und sogar jene aus Lauchringen haben Helfer abgestellt – unser Dorf funktioniert eben!“

Regiosport Hochrhein RSV Lienheim richtet Kinderturnfest der Markgräfler-Hochrhein-Turnerjugend aus – und wir haben Bilder! Das könnte Sie auch interessieren

Schließlich war der kleine Verein aus dem Bohnenviertel, weit im Osten des Landkreises, wie die Jungfrau zum Kinde(rfest) gekommen: „Beim Gauturntag im Januar haben wir Hände ringend einen Ausrichter gesucht“, erinnert sich Dieter Maier, Vorsitzender des Markgräfler-Hochrhein-Turngau (MHTG) gut. Die Lienheimer Delegation horchte auf, erkundigte sich, was zu tun sei – und legte im Februar mit der Vorbereitung los: „Das packen wir.“

In der Tat wurde das Kinderturnfest zur Zufriedenheit aller über die Bühne gebracht. Trotz teilweise fast 100 Kilometer langen Anreise brachten 25 Vereine zwischen Ötlingen, Dachsberg und Istein ihre Mädchen und Buben nach Hohentengen. 396 Kinder verwandelten das Schulzentrum in der Gemeinde in einen Hummel-Tummel-Platz. Die größte Delegation stellte der TV Erzingen mit 52 Kindern.

Alwin Lierheimer, Vorsitzender des RSV Lienheim: „Wir haben dank externer Unterstützung alles im Griff. Unser Dorf funktioniert eben!“ | Bild: Scheibengruber, Matthias

In den beiden Sporthallen wurde an den Geräten geturnt. Draußen warteten Sprintstrecke, Weitsprunggrube und Schlagball-Areal auf die Teilnehmer. 44 Wettkämpfe wurden den Kindern angeboten. Wer gerade nicht mit seinem Wettbewerb beschäftigt war, vertrieb sich die Zeit auf der Spielstraße und knüpfte Kontakte zu Kindern anderer Vereine.

Begehrt waren jedoch auch die schattigen Plätze, an denen genüsslich Pommes, Gyros, Grillwürste oder auch Kaffee und Kuchen verdrückt wurden. Denn Sporttreiben macht schließlich Hunger – und Alwin Lierheimers Team hatte wirklich Köstliches für seine vielen Gäste auf die Tische gezaubert.