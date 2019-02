Leichtathletik: – Insgesamt 144 Kinder und Jugendliche starteten beim Hallensportfest des TV Bad Säckingen für den Nachwuchs aus dem Bezirk Oberrhein in der Badmattenhalle. Die meisten Teilnehmer stellte der Ausrichter mit 67 Starterinnen und Startern. Der TuS Lörrach-Stetten war mit 36 Talenten vertreten, der TV Rheinfelden mit 14.

Erfolgreichster Verein war der TV Bad Säckingen mit zwölf Siegen in den Klassen der U16 und U16 sowie vier Erfolgen im Mehrkampf der U8 bis U12. Diesen zwölf Siegen des Gastgebers in der Gesamtwertung aller Klassen kam der TuS Lörrach-Stetten mit fünf Siegen in der Gesamtwertung am nächsten.

Sie hebt ab: Ceren Bayram vom TV Bad Säckingen siegte in drei Disziplinen. Auch beim Hochsprung war sie mit 1,40 Metern mit Abstand die Beste. | Bild: Welte, Gerd

Überragende Athleten bei dem beliebten Sportfest in der Endphase der Hallensaison waren Ceren Bayram vom TV Bad Säckingen in der Klasse W13 und Pascal Rafiq von der LG Hohenfels in der M14 mit jeweils drei Siegen. Souverän gewann Ceren Bayram im Hochsprung mit 1,40 Metern.

Auch über 2 x 30 Meter war sie in 9,7 Sekunden und im Kugelstoßen mit 8,97 Metern nicht zu bezwingen. Pascal Rafiq gewann über 2 x 30 Meter in 9,2 sec, im Hochsprung mit 1,52 m und im Kugelstoßen mit 8,40 m. Allerdings war er in allen drei Disziplinen der einzige Starter, was seine Leistungen aber nicht schmälert.

Zwei Siege feierten in der Badmattenhalle Calvin Koch vom TV Rheinfelden in der M13 und Elias Sutter vom TuS Lörrach-Stetten in der M12. Über 2 x 30 Meter gewann Koch mit einer Zeit von 9,8 sec. Im Hochsprung überquerte er die Latte auf einer Höhe von 1,28 m. Sutter teilte sich über 2 x 30 m in 10,7 sec den Sieg mit den beiden Bad Säckingern Simon Fliegauf und Tim Ruhloff. Im Kugelstoßen stieß der Stettener das Gerät auf 6,65 Meter und verwies damit Ruhloff mit einem Vorsprung von zehn Zentimetern auf Platz zwei.

Tageshöchstpunkte erzielten in der Bad Säckinger Halle zwei Talente des Ausrichters. In der M11 kam Valentin Oblupin im Vierkampf auf 1298 Punkte. Bei den Mädchen dieser Altersklasse war Emma Rohrbach mit 1262 Punkten in ihrem Vierkampf erfolgreich.

Die sportlich beste Leistung des Tages lieferte Melina Huber vom TV Bad Säckingen ab. Sie war die einzige Starterin in der Klasse W15 beim Kugelstoßen. Sehr beachtlich war dennoch ihre Weite von 11,76 Metern.