Fußball-Kreisliga A, Ost: – So darf man nicht auftreten im Titelrennen, sonst geht es irgendwann schief. Der FC Schlüchttal siegte gegen den Außenseiter SC Lauchringen schmeichelhaft mit 1:0. Der Favorit durfte sich bei seinem Torhüter Simon Hepp bedanken, dass es am Ende reichte. Er parierte in der Schlussphase einen Schuss von Lauchringens Spielertrainer Carmine Marinaro glänzend.

Regionalsport Hochrhein FC Schlüchttal siegt gegen den SC Lauchringen mit 1:0 – und wir haben die Bilder Das könnte Sie auch interessieren

Schlüchttals Trainer Roberto Wenzler wusste, dass sich seine Elf nicht mit Ruhm bekleckerte. Mehr noch. Er war ziemlich sauer: „Es gab nix Positives.“ Er hakte das Ergebnis unter der Rubrik Arbeitssieg ab. Für ihn war es völlig unverständlich, wie seine Spieler den Gegner offensichtlich unterschätzten. „Auf dem Papier ist es einfach, im Spiel sieht es anders aus. Man muss jedem Gegner mit Respekt begegnen“, polterte Wenzler, „wenn man unten steht, hat man das Pech, und wer vorne steht, hat das Glück. Punkt.“

Video: Michael Neubert

In der ersten Hälfte konnte man die Schlüchttaler noch verstehen, weil sie gegen den starken Wind ankämpfen mussten. So gab es eine gute Möglichkeit. Pius Blatter (14.) köpfte nach einer Ecke, Lauchringens Außenverteidiger Thomas Wagner klärte auf der Linie.

Wer glaubte, nach der Pause, mit Windunterstützung, würde es besser, täuschte sich. Der Schlüchttaler Sturmlauf blieb aus, er war eher ein laues Lüftchen. Bei der Führung hatten sie Glück, dass der Schuss von Manuel Walter (57.) noch abgefälscht wurde. Walter musste dann in der 78. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Es passte zum Spiel der Gastgeber. In der Schlussviertelstunde musste sich der Favorit sogar mächtig wehren, um den Sieg nach Hause zu schaukeln. Auch als der Lauchringer Tobias Axler zwei Minuten später folgte blieb der FC Schlüchttal unter Druck.

Video: Michael Neubert

Die Gäste aus Lauchringen boten Paroli und hätten sich einen Punkt redlich verdient. „Mir tun die Jungs leid, seit Wochen gehen wir personell auf dem Zahnfleisch“, sagte SC-Vereinchef Thomas Kummer. Er dirigierte seine Jungs von Außen, während Trainer Carmine Marinaro auf dem Feld die Fäden zog. Kummer war vollauf zufrieden mit der Leistung: „Die Spiele sind o.k., aber die Ergebnisse fehlen. Gegen die vier Spitzenteams waren wir ebenbürtig.“ Er lobte den Einsatz, Kampfgeist und die hundertprozentige Umsetzung der Taktik. Und Marinaro schloss das Videointerview trocken ab: „Wir schaffen es.“