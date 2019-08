American Football vor 18 Stunden

Wie aus Football-Anfängern ungeschlagene Meister wurden: Der Headcoach der Konstanzer Pirates im Interview

Zeki Öztürk ist Headcoach der Konstanz Pirates und hat mit den Footballern den Aufstieg in die Bezirksliga gefeiert. Wir haben mit dem 41-jährigen, der in Ravensburg aufgewachsen ist und in Konstanz Wirtschaft studiert hat, über den großen Triumph gesprochen.