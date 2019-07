Fußball, Markdorf-Cup: Im letzten Spiel der Qualifikationsrunde setzte sich der VfR Stockach mit 9:1 gegen den FC Aramäer Pfullendorf durch. In der einseitigen Partie ging der Außenseiter aus Pfullendorf durch Sagur früh in Führung (6.), musste dann aber Gegentreffer in schöner Regelmäßigkeit durch die Stockacher Tule (10.), Henkel (11., 45., 62.), Schafhäutle (26., 30., 50.), Arndt (56.) und Lochmann (81.) hinnehmen.

Zufriedenheit beim SC Markdorf

Damit steht das Feld für die Endrunde des 31. Markdorf-Cups fest. Neben den vier gesetzten Mannschaften Spvgg. F.A.L. (Landesliga), FV Ravensburg (Oberliga), TSV Berg (Verbandsliga) und VfB Friedrichshafen (Landesliga) komplettieren die beiden Qualifikationssieger VfR Stockach und Gastgeber SC Markdorf das Endrundenturnier. „Mit der Quali sind wir absolut zufrieden“, sagt Gerhard Klank, Vorsitzender des SC Markdorf. Und er ergänzt: „Alle Teams haben sich gut präsentiert.“

Pech für Deggenhausertal

Dass der Gastgeber, der in der kommenden Saison die Bezirksliga Bodensee aufmischen will, in seiner Dreiergruppe das Losglück zum Weiterkommen benötigte, sieht Klank „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“. Punktgleich und mit derselben Tordifferenz wie der SV Deggenhausertal lagen die Kicker des SCM an der Spitze der Dreiergruppe. „Als Ausrichter sind wir natürlich subjektiv und freuen uns, in der Endrunde dabei zu sein“, gibt der Vorsitzende zu. Doch er versichert: „Der SV Deggenhausertal hat sehr gut gespielt und hätte es genauso verdient gehabt. Es wäre für uns also auch kein Beinbruch gewesen“.

„Tempo wird höher“

Klank ist überzeugt, dass das Niveau im Endrundenturnier noch einmal zunehmen wird. „Das Tempo wird höher. Jetzt geht es richtig zur Sache, da bin ich mir sicher.“ Die Vorfreude ist nicht nur bei ihm groß: „Wir sind alle sehr gespannt. Vier gesetzte Aushängeschilder der Region, ambitionierte Mannschaften: Das wird mit Sicherheit interessant“, so der SCM-Boss. Am Freitag spielen die beiden Gruppensieger der Endrunde dann um den Turniersieg.

Die nächsten Spiele

Samstag, 14 Uhr: FV Ravensburg – VfR Stockach, 16 Uhr: VfB Friedrichshafen – SC Markdorf. – Sonntag, 15 Uhr: SC Markdorf – TSV Berg, 17 Uhr: VfR Stockach – SpVgg F.A.L. – Dienstag, 19 Uhr: TSV Berg – VfB Friedrichshafen. – Mittwoch, 19 Uhr: SpVgg F.A.L. – FV Ravensburg.