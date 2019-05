Fußball: Michael Schilling, Trainer des 1. FC Rielasingen-Arlen, ist voll des Lobes für beide: „Das sind zwei herausragende Typen in der Mannschaft mit überdurchschnittlichen Qualitäten.“ Und er geht noch ein wenig ins Detail: „Bei Nedzad ist das Erstaunliche, dass er ja eigentlich gar kein Stürmer, sondern ein Mittelfeldspieler ist. Er arbeitet zudem viel in der Defensive. Silvio geht beim Pressing weite Wege. Beides sind sehr mannschaftsdienliche Spieler, und wir sind sehr glücklich, die beiden in unserem Team zu haben.“

Unsere Aufgabe für die Goalgetter: Innerhalb von einer Minute möglichst viele Tore nach einem Dribbling über 15 Meter von der Strafraumgrenze zu erzielen. Und damit die Aufgabe nicht zu leicht wird, gilt es dabei Dennis Klose, die formstarke Nummer eins im Rielasinger Tor, zu überwinden.

Battaglia legt vor

Video: Jürgen Rössler

Die ersten beiden Schüsse sind platziert, aber Klose hält. Der dritte Schuss geht vorbei, aber Versuch vier fährt unten rechts ein. Dann wieder eine Beute von Torhüter Klose, aber der sechste Schuss ist ein gefühlvoller Heber über Klose hinweg unter die Latte – zweiter Treffer. Der vorletzte Schuss geht knapp rechts vorbei, der letzte dicht über das Tor. Bilanz: Acht Schuss, zwei Treffer.

Kann Plavci mithalten?

Video: Jürgen Rössler

Furioser Auftakt: Beim ersten Schuss passt zwischen den Pfosten und den Ball kein Blatt mehr, gleich ein Treffer. Danach geht ein Schuss knapp vorbei und der nächste drüber. Aber dann ist Klose wieder geschlagen, ein Heber in den linken Winkel – Ausgleich zum 2:2 schon mit dem vierten Schuss.

Der vierte Schuss geht vorbei, doch Nummer 5 scheint die Entscheidung zu bringen, vom Innenpfosten prallt der Ball jedoch wieder ins Feld. Unter dem Jubel Battaglias hält Klose Schuss Nummer sieben und der letzte geht knapp vorbei. Bilanz: acht Schuss, zwei Treffer. Gerechtes Remis mit vier Paraden von Torhüter Klose.