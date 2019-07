von Michael Schulz

Heute beginnt das zweite Turnier des RV Überlingen auf den Reutehöfen binnen einer Woche. War in der vergangenen Woche hauptsächlich der Nachwuchs am Start, sind jetzt vor allem die erfahrenen Reiter am Zügel und im Sattel.

18 Prüfungen für 300 Reiter

Mit 18 Prüfungen bietet das Turnier wieder ein volles Programm, das an die 300 Reiter bewältigen wollen. Am Freitag und am Samstag stehen elf Dressurprüfungen an, darunter auch eine Ponyprüfung der Klasse L. Ein Höhepunkt des Turniers findet am Samstag um 18.30 Uhr statt, bei hoffentlich nicht zu hohen Temperaturen.

Andrea Dlugos ist Favoritin in Dressur Klasse S

Es wird eine Dressur der Klasse S geritten, die für Pferd und Reiter schon bei normalen Bedingungen anstrengend ist. Große Favoritin auf den Sieg ist Andrea Dlugos von der RSG Ostalb, die immer wieder gerne in Überlingen an den Start geht. Im vergangenen Jahr reichte es für sie zwar „nur“ für einen zweiten Platz, mit mehr als 100 S-Siegen in ihrer Laufbahn ist sie allerdings die erfolgreichste Reiterin, die in Überlingen an den Start geht.

Breit gefächertes Turnier

Am Sonntag finden ausschließlich Springprüfungen – sieben an der Zahl – statt. Gesprungen wird bis zur Klasse L. Ein durchaus breit gefächertes Turnier erwartet die Zuschauer auf den Reutehöfen, bei dem sicher knappe Ergebnisse zu erwarten sind.

Der Zeitplan

Freitag: 8 Uhr Dressurpferdeprfg. Kl. A; 10.30 Uhr Dressurpferdeprfg. Kl. L; 11.30 Uhr Dressurpferdeprfg. Kl. M; 12.30 Uhr Dressurprüfung Kl. L*-Trense; 16 Uhr Dressurprüfung Kl. A*; 17.45 Uhr Dressurprüfung Kl. L*- Kandare

Samstag: 7 Uhr Dressurprüfung Kl. M*-Trense; 10.45 Uhr Pony-Dressurprfg. Kl.L** -Tr.; 13.30 Uhr Dressurprfg. Kl.L** Kür; 14.45 Uhr Dressurprüfung Kl. M**; 18.30 Uhr Dressurprüfung Kl. S*

Sonntag: 7.30 Uhr Springpferdeprüfung. Kl. A**; 8.45 Uhr Stilspringprfg. Kl. A*; 10.15 Uhr Springprfg. Kl. A**; 11.30 Uhr Glücksspringen Kl. A**; 13 Uhr Stilspringprfg. Kl. L; 15 Uhr Ponyspringprfg. Kl. L; 16 Uhr Punktespringprfg. Kl. L.