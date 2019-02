Chancen sind da, damit man sie nutzt. Nach diesem Motto lebt der Konstanzer Kickboxer Vincent Foschiani, beweist seit vielen Jahren Trainingsfleiß, Disziplin, Verzicht und Hartnäckigkeit. Anfang des Jahres unterschrieb der 30-Jährige bei der weltweit größten Kickbox-Serie „Glory“ einen Zweijahres-Vertrag mit sechs Kämpfen. „Das ist für mich eine Riesenchance, die ich auf jeden Fall nutzen möchte“, sagt er. „Ich bin sicher, dass ich den Weg bis an die Spitze gehen kann und irgendwann Glory-Weltmeister sein werde.“

Mit Kampfsport aufgewachsen

Der Konstanzer ist mit Kampfsport buchstäblich aufgewachsen. Mit neun Jahren begann er als Judoka und legte mit 21 Jahren die Schwarzgurt-Prüfung zum ersten Dan ab. Ein Bandscheibenvorfall beendete dann seine Judo-Karriere. Kickboxen trainierte er damals schon im Budo Circle. Seinen ersten Kampf bestritt er mit 20 Jahren auf der Konstanzer Fight Night. „Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich auf die Mütze bekommen habe“, sagt er schmunzelnd. „Diese krachende Niederlage hat mich motiviert, noch härter an mir zu arbeiten.“

Profi-Europameistertitel

Sein Wechsel zum Thaiboxclub Singen markierte den nächsten Schritt nach vorn in seiner Karriere. Dort verdiente er sich erste Sporen mit der Pro-Amateur-Weltmeisterschaft und einem Profi-Europameistertitel. Den weiteren Feinschliff und die Härte bekam er dann ab Anfang 2017 beim Muay Thai Gym Mendez in Überlingen.

Wechsel ins schweizerische Weinfelden

Da die Fahrstrecke allerdings doch immens war, entschied er sich ein gutes Jahr später, zum Bang Rajan Muay Thai Gym ins schweizerische Weinfelden zu wechseln. „Ich kenne Trainer David Strupler noch aus meiner Singener Zeit“, erklärt Vincent Foschiani. „Uns verbindet nicht nur der Sport, sondern auch eine Freundschaft.“

Foschiani war in Thailand, Japan und China im Einsatz

Und diese Freundschaft sollte schon bald richtig große Früchte tragen. Der 30-Jährige trainierte schon länger mit David Strupler intensiv. In seiner Überlinger Zeit begann er damit, Kämpfe bei namhaften internationalen Veranstaltungen zu bestreiten. So gewann er etwa ein Vier-Mann-Turnier in China und war in Thailand und Japan im Einsatz. „Damit habe ich auf mich aufmerksam machen können“, sagt Vincent Foschiani. „Und die Kontakte meines Trainers haben schließlich den Weg zu Glory geebnet.“

Zweimal am Tag trainieren

Für viele Kickboxer ist der Sprung zur Kickbox-Serie „Glory“ ein Traum – und bleibt es auch. Der Konstanzer hat diesen Traum verwirklicht. Durch den Vertrag wird er auf jeden Fall sechs Kämpfe auf der größten Kickbox-Bühne der Welt bestreiten. Dafür arbeitet er hart an sich. Er trainiert zwei Mal am Tag und absolviert an den Wochenenden Sparring-Kämpfe. Der Erzieher, der eine 50-Prozent-Stelle in Konstanz hat, absolviert schon vor der Arbeit das erste Training. Nachmittags oder abends trainiert er in Weinfelden.

Feuertaufe am 9. März

Am 9. März wird er seine Feuertaufe bei Glory bestreiten. Es wird ein Duell der Debütanten, sein Gegner, River Daz aus Australien, ist ebenfalls ein Neuling in der Serie. „Ich bin sicher, dass ich gewinnen werde“, zeigt sich der 30-jährige Konstanzer selbstbewusst. „Ich möchte ein Statement setzen und zeigen, dass ich in die Serie gehöre und ganz weit kommen kann.“ Er träumt davon, dass er in den zwei Jahren einen großen Sprung in der Rangliste macht. „Das hängt natürlich auch davon ab, welche Gegner ich bekomme“, erklärt er. „Es ist aber durchaus möglich, dass ich in die Top Ten kommen kann.“