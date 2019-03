Kickboxen: So hatte sich Vincent Foschiani aus Konstanz seine Premiere auf der weltweit größten Kickbox-Serie „Glory“ nicht vorgestellt. Auch wenn er eine ansprechende Leistung gezeigt hatte, verließ der für das Weinfelder Bang Rajan Muay Thai Gym startende 30-Jährige gegen den Australier River Daz den Ring als Verlierer. Es war aber ganz knapp, denn letztlich entschieden sich nur drei der fünf Kampfrichter für den Australier.

Die erste Runde war am Ende die entscheidende, denn sie verlief ganz knapp. Beide Kämpfer konnten Akzente setzen. In der zweiten Runde kam Vincent Foschiani besser zum Zug und müsste in der Gunst der Punktrichter vorn gelegen haben. In der dritten Runde kam allerdings der Australier und hatte vor allem gegen Ende des Kampfes die klareren Aktionen. Damit überzeugte er einen Punktrichter mehr als der Konstanzer.

„Die Niederlage ist natürlich schade, wobei wir wissen, dass mein Kampf auch andersherum hätte gewertet werden können“, sagte der 30-jährige Sportler, der seinem Gegner fair gratulierte. „Es war aber jedenfalls eine super Erfahrung, auf einer dermaßen professionellen Veranstaltung mit dabei sein zu dürfen.“

Glory ist im Kickboxen mit der Champions League im Fußball vergleichbar. Die Kämpfe aus Straßburg wurden weltweit übertragen. „Wir sind angekommen“, sagt der Konstanzer. „Jetzt bereiten wir uns auf die nächsten Aufgaben vor.“ In den nächsten knapp zwei Jahren stehen für ihn noch fünf weitere Kämpfe auf der Serie Glory an.