Volleyball, DVV-Pokal-Finale

VfB Friedrichshafen

SVG Lüneburg

3:0

Zum dritten Mal in Folge und 16. Mal in der Vereinsgeschichte ist der VfB Friedrichshafen Pokalsieger. Vor 10287 Zuschauern sicherte er sich den 8,5 Kilo schweren Pokal gestern Nachmittag in der Mannheimer SAP-Arena durch ein souveränes 25:23, 25:18 und 25:16.

Der Nebel aus der Eröffnungsshow lag noch über dem Netz, als David Sossenheimer zwei Mal nicht am Block vorbeikam und Libero Markus Steuerwald seine etwas zu lange Annahme postwendend zurückbekam (0:3). Aber beim 5:3 war alles wieder im Lot. Jakob Günthör, der kurzfristig ins Team kam, weil Andreas Takvam sich beim Aufwärmen am Knie verletzte, war im Block erfolgreich (8:6). Dann bekamen die Häfler Probleme (9:12, 13:16), weil Lüneburg besser verteidigte und mit Kessel den spielbestimmenden Mann hatte. Der VfB machte nun zwar Punkte im Sideout, verschenkte durch Aufschlagfehler aber die Möglichkeiten, näher zu kommen (17:20). Dann kam Philipp Collin durch die Mitte und blockte Schlien (19:20). Ryan Sclater tat dem Titelverteidiger mit zwei Fehlern den Gefallen (21:21), flog Protopsaltis sehenswert in der Defensive. Sossenheimer griff an und machte das 22:21. Sclater besorgte mit einem Aufschlagfehler den Satzball für den VfB (24:23). Wieder versuchte es Lüneburg über Kessel, der machte einen Fehler und der Ball landete zum 25:23 im Netz.

Der Schwung der Mannschaft rund um Libero Markus Steuerwald war spät gekommen, blieb aber im zweiten Satz erhalten. Er und seine Kollegen verteidigten jetzt sicher, nutzten ihre Breakchancen und hatten die Hände fast an jedem SVG-Angriff (8:5). Als der Schiedsrichter seine eigene Entscheidung challengte und Vital Heynen mit einer weiteren Challenge ein Ass für Protopsaltis klarmachte, war Friedrichshafen auf 11:6 enteilt. Die 250 VfB-Fans jubelten im Akkord. Sossenheimer schenkte dem gerade eingewechselten Matthias Pompe ein Ass ein (17:11), Philipp Collin blockte Paxpöhler den Ball vor die Füße (20:12). Lüneburg wechselte den Zuspieler, beim VfB war das nicht nötig und auch nicht möglich, da Rafael Redwitz aufgrund des Regelwerks nicht eingesetzt werden durfte. Jakub Janouch fühlte sich sogar derart wohl in seiner Rolle, dass er das 21:13 besorgte. Den Satzball verwandelte Jakob Günthör mit viel Wucht zum 25:18. Friedrichshafen war jetzt überlegen und äußerst souverän.

Gijs van Solkema machte als neuer Zuspieler bei Lüneburg das Spiel schnell und foppte damit erst einmal den Friedrichshafener Block. Boladz klopfte zwar mit 110 Kilometer in der Stunde seinen Angriff zum 3:4 noch ins gegnerische Feld, nach einem Angriffsfehler von Sossenheimer führte Lüneburg aber wieder mit drei Punkten (7:4). Sossenheimer machte seinen Fehler wieder gut (7:8, 8:8), aber Ray Szeto punktete wieder doppelt für den Gegner (9:8, 10:8). Malescha kam für Boladz und fügte sich nach zwei direkten Aufschlagpunkten von Protopsaltis mit einem erfolgreichen Angriff ein (12:9). Sossenheimer legte im Stile eines Beachvolleyballers doppelt hinten in den Knick (15:11).

Die Messe war so gut wie gelesen, der VfB warf sich trotzdem weiterhin in der Abwehr in jeden Ball. Als Daniel Malescha ein Weltklassezuspiel von Janouch zum 21:14 vier Meter hinter das Netz trommelte, ging ein Raunen durch die SAP-Arena. Thilo Späth-Westerholt kam zum Matchball an den Aufschlag, servierte so stark, dass Günthör die Lüneburger Annahme direkt zurückschicken konnte (25:16) und der VfB hatte den Pokalsieg verdient in trockenen Tüchern.

„Ich freue mich sehr für meine Spieler. Ich weiß aber auch, wie schwierig es für Stefan Hübner ist, so ein Endspiel zu verlieren. Man hat heute gesehen, dass meine Mannschaft schon mehr von diesen Finals gespielt hat", sagte VfB-Trainer Vital Heynen. „Ich denke, das Spiel war eindeutiger, als der Leistungsunterschied der beiden Mannschaften eigentlich wäre", war Markus Steuerwald erleichtert. „Der Druck war natürlich da und ich bin sehr froh, dass wir das Finale heute gewonnen haben."