von SK

Volleyball-Bundesliga: Die Außen-Annahmespieler David Sossenheimer und Michal Petras verlassen Friedrichshafen, Adrian Aciobanitei soll zum AS Cannes wechseln und Mittelblocker Andreas Takvam wird mit dem polnischen Klub Kattowice in Verbindung gebracht: Der VfB mit neuem Trainer Michael Warm und neuem Co-Trainer Patrick Steuerwald stellt die Weichen für die Saison 19/20.

Sossenheimer wechselt nach Polen

Sossenheimer spielte drei Jahre unter Trainer Vital Heynen für den VfB und wechselt nun in die polnische Liga zu MKS Bedzin, Petras greift für den Schweizer Vizemeister Volley Amriswil an. Erste Zugänge gibt es auch: Die Außenangreifer Anton Menner (vom tschechischen Klub VK Ostrava) und Rares Balean aus Rumänien (Zalau) sollen kommen, und der an die Netzhoppers ausgeliehene Zuspieler Martin Krüger kehrt zurück.

Die Emotionen brodeln

Sossenheimer verabschiedete sich mit einem emotionalen Video, in dem blickte der 22-Jährige auf erfolgreiche Jahre beim VfB zurück. „Dreimal haben wir den Supercup und den DVV-Pokal gewonnen – einziges Manko, wir haben die Meisterschaft nicht geschafft.“ Mit 19 Jahren hatte ihn Heynen als großes Talent zum VfB geholt. „Ich denke, dass ich mich sportlich und persönlich sehr gut weiterentwickelt habe“, sagt Sossenheimer. „Das habe ich meinem Umfeld in Friedrichshafen zu verdanken. Auch deswegen fällt es mir so schwer, auf Wiedersehen zu sagen.“ Bei der Saisonverabschiedung sah man dem jungen Sportler an, dass die Emotionen brodeln. „In dem Moment wurde mir bewusst, dass ich das VfB-Trikot nicht mehr trage“, sagt Sossenheimer und betont: „Ich werde nächste Saison dabei sein. Erst einmal aus der Ferne, aber in den Playoffs bin ich wieder in der ZF-Arena und feuere die Mannschaft mit den Zuschauern an.“

Petras wechselt in die Schweiz

Auch für Michal Petras ist die Zeit beim VfB beendet. „Für mich war es eine großartige Erfahrung hier“, sagt der 22-jährige Slowake. „Die Chance, mit Vital zu arbeiten, war unglaublich. Er mir viel Unterstützung für meine nächsten Schritte gegeben.“ Und die sind klar. Im Sommer spielt er mit der Nationalmannschaft bei der EM, in der neuen Saison für Amriswil.

Auch beim Meister Berlin viele Wechsel

Nicht nur beim Vizemeister gibt es Veränderungen, auch bei Berlin. Beide Liberos wechseln: Nicolas Rossard geht nach Tours, Dustin Watten zu Katowice. Drei Außenangreifer verlassen den Meister: Adam White geht nach Holland (Orion), Egor Bogatchev nach Düren und Kyle Russel nach Cannes. Außenangreifer Cody Kessel (Lüneburg) und Libero Julian Zenger (Frankfurt) wechseln an die Spree. (gek/heh)