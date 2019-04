von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: SV Kuppenheim – FC 03 Radolfzell 3:1 (2:0). – Kuppenheim legte los wie die Feuerwehr, doch der FC 03 Radolfzell stand gut, konnte ab der 8. Minute das Spiel langsam beruhigen um kam seinerseits zu gefährlichen Aktionen. In der 12. Minute konnte der Kuppenheimer Torhüter einen Schuss von Krüger gerade noch zur Ecke klären. Nach 20 Minuten kam Kuppenheim wieder besser ins Spiel.

Kuppenheim geht in Führung

In der 22. Minute ging ein Ball durch auf Weisgerber, der ihn mitnahm und überlegt zur Führung einschoss. Kuppenheim hatte nun Oberwasser und bestimmte vorerst die Partie, ehe Radolfzell wieder stärker aufkam und es auf beiden Seiten Möglichkeiten gab. Erfolgreich waren aber nur die Gastgeber: Karamehmedovic legte in der 42. Minute zum 2:0 nach. So gingen die Gastgeben mit einer verdienten Führung in die Kabine.

3:0 – die Vorentscheidung?

Radolfzell kam besser aus der Pause und spielte nun mit dem Wind im Rücken. Das erste Tor in der zweiten Halbzeit schoss aber Kuppenheim. Götz war in der 52. Minute zur Stelle und schoss zum 3:0 ein. Damit war die Vorentscheidung gefallen.

Stricker trifft zum 1:3

Fast mit dem Gegenstoß kam Radolfzell zum 1:3 durch Stricker, der sich nach einem schönen Anspiel gut behaupten konnte. Der FC 03 Radolfzell wollte nun mehr und kam zu einigen kleinen Möglichkeiten, aber Kuppenheim spielte die Partie sicher nach Hause. Den Gästen fehlte an diesem Tag die Klasse, die sie in den vergangenen Spielen gezeigt hatten. Der Sieg von Kuppenheim geht vollkommen in Ordnung. (km)

FC 03 Radolfzell: Bisinger (Tor); Erdmann, Stricker, Wehrle, Schlachter, Müller (78. Ranzenberger), Berisha, Zidan (45. Hain), Strauß, Krüger, Hlavacek (87. Vukadinovic). – Tore: 1:0 (22.) Weisgerber, 2:0 (42.) Karamehmedovic, 3:0 (52.) Götz, 3:1 (56.) Stricker. – SR: Rennie (Uttwiller). – Z: 120.