von SK

Handball, 3. Liga Süd

HSG Freiburg

SV Allensbach

27:23 (12:11)

Eines kann man vorweg ohne Umschweife sagen: Das Spitzenspiel der 3. Liga Süd hielt, was es versprochen hatte. Der Tabellenerste Freiburg gegen den direkten Verfolger Allensbach – bereits das Hinspiel war hart umkämpft, und am Ende teilten sich die beiden Top-Teams die Punkte (24:24). Und so begann auch das Rückspiel. Freiburg erzielte den ersten Treffer der Partie, der SVA glich aus.

Dominante Abwehrreihen

Das Spiel ging bis zum 5:5 in der 16. Minute hin und her. Die Abwehrreihen dominierten, und die Allensbacherinnen leisten sich einige zu frühe Abschlüsse aus der zweiten Welle. Das nutzten die Gastgeberinnen, um erstmals auf zwei Tore davonzuziehen. Doch der SVA antwortete prompt durch einen Doppelschlag der beiden erfolgreichsten Torschützinnen Nadja Greinert und Svenja Hübner (beide fünf Treffer). Trotzdem schaffte es die HSG, ihre Gegnerinnen auf Distanz zu halten, vor allem weil sie mehr einfache Tore erzielten als die Spielerinnen vom Bodensee. So stand es zur Pause 12:11.

Starker Auftakt in Hälfte zwei

Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit gehörte den Gästen. Innerhalb von drei Minuten war der Rückstand egalisiert, und Allensbach ging mit 14:12 durch Nadja Greinert und die treffsichere Hannah Person in Führung. Doch der SVA verpasst es, noch einen draufzusetzen, und Freiburg war wieder im Spiel. Beim Stand von 15:14 für die Gäste gab es dann die erste berechtigte Zeitstrafe der Partie für Allensbach.

Nachlässigkeiten in der Defensive

Der SVA brachte diese gut über die Zeit, und bis zum 18:19 in der 47. Minute blieb dieser auch in Führung. Dann folgten vier weitere Zeitstrafen für die Allensbacherinnen und lediglich eine für Freiburg. Fünfmal durfte die HSG zum Siebenmeter antreten, wovon Torhüterin Nathalie Wörner drei entschärfte, einen Strafwurf gab es für Allensbach. Über die Linie der Unparteiischen lässt sich diskutieren, nicht aber über die zu vielen Nachlässigkeiten in der SVA-Defensive ab der 52. Minute.

Freiburg cleverer

Die HSG agierte hier cleverer, vor allem über die rechte Angriffsseite mit Christiane Baum und Rebecca Dürr. In der 58. Minute keimte beim Anschlusstreffer von Nadja Greinert zum 23:24 nochmal Hoffnung auf, doch bis zum Ende war der SV Allensbach erneut in Unterzahl und musste sich im Spitzenspiel geschlagen geben.

Sprung an die Spitze verpasst

Dadurch verpasste der SV Allensbach den erneuten Sprung an die Tabellenspitze, obwohl die Mannschaft eine gute Partie zeigte, vor allem in der ersten Halbzeit in der Defensive sehr gut agierte und einige schöne Treffer im Angriff erzielen konnte. Freiburg hat nun vier Punkte Vorsprung, der SVA profitiert von den Patzern der Konkurrenz und kann mit einem Sieg im nächsten Spiel gegen den HCD Gröbenzell seinen Platz im Spitzentrio weiter ausbauen. Anwurf ist am kommenden Samstag um 19.30 Uhr in der Riesenberghalle. (asp)

SV Allensbach: Wörner, Leenen (Tor); Person (4), Rothmund, Baur (1), Greinert (5), Maier (3), Mayer, Höppe (3), von Kampen (2), Hübner (5), Allgaier, Scholl.