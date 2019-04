von Autorenzeile

Turnen, Oberliga

TG Hegau-Bodensee

SG Kirchheim

27:24

Vergangenen Samstag traf die TG Hegau-Bodensee auf den vierfachen Oberligameister. Beide Mannschaften waren bis dahin ungeschlagen und kämpften am letzten Wettkampftag im Bildungszentrum Markdorf um die Poleposition fürs Ligafinale am 13. April in Löffingen. Obwohl beide Mannschaften mit vergleichbar schweren Übungen antraten, gewannen die Gäste durch sauberere Ausführungen alle vier Duelle am Boden und holten sich dadurch direkt die ersten elf Scorepunkte.

Am Pauschenpferd zurückgeschlagen

Am Pauschenpferd versuchten die Jungs vom Bodensee, mit hochwertigen Übungen zurückzuschlagen, um den Punktverlust am Boden wieder wett zu machen. Aufgrund einiger Wackler und den Abzügen in der E-Note konnte die TG zwar sieben Punkte gut machen, gab aber auch sechs Punkte an den Gegner ab. Das Gerät wurde zwar gewonnen, der Rückstand nur unwesentlich verringert. An den Ringen gab die TG ihr Bestes, um ihren Punktverlust wieder gut zu machen. Aufgrund zweier Stürze beim Abgang konnten die Hegauer trotz sonst guter Ausführung nur drei Punkte holen und mussten zwei an die Gäste abzugeben.

Unbeirrt vom Rückstand

Mit einem 10:19-Zwischenstand ging es in die 15-minütige Einturn-Phase für die nächsten drei Geräte. Ähnlich wie am vergangenen Wochenende sah es nicht so aus, als würden die Turner vom Bodensee diesen Wettkampf gewinnen. Unbeirrt und wissend, dass jetzt die starken Geräte anstehen, ging die TG nach einer motivierenden Ansprache der Mannschaftsführer Norbert Garni und Carsten Holtschmidt in die zweite Hälfte.

Tsukaharas bringen sieben Punkte

Mit vier gestreckten Tsukaharas in den Stand holten sich die Gastgeber sieben Punkte, die Gäste nur zwei. Der Abstand verringerte sich um weitere fünf Punkte. Am Barren präsentierten beide Kontrahenten ähnlich schwierige und sauber geturnte Übungen. Dies zeigte sich im Ergebnis von jeweils drei Punkten. Vor dem letzten Gerät führte Kirchheim 24:20.

Kapitän Noel Weber motiviert die Turner

Motiviert durch die fehlerfreien Übungen an den letzten beiden Geräten und einer Ansprache von Kapitän Noel Weber ging es ans Königsgerät, das Reck. Der Druck, fehlerfrei zu turnen, lastete auf jedem einzelnen Sportler. Die Spannung in der Halle war förmlich greifbar. Die ersten beiden Duelle gingen aufgrund der gleichen Endwerte unentschieden aus. Nils Holtschmidt verbuchte mit einer fehlerfreien Übung vier zum 24:24 – vor dem letzten Duell. Sascha Garni, der des Öfteren schon bewiesen hat, dass man sich in brenzligen Situationen auf seine routinierten sicheren Übungen verlassen kann, wurde als letzter Mann ans Reck geschickt. Mit einer sauber ausgeführten Übung holte er sich in einem nervenaufreibenden Duell drei Punkte.

Spannende Aufholjagd endet mit 27:44 für TG Hegau-Bodensee

Mit dieser überaus spannenden Aufholjagd gelang es der TG Hegau-Bodensee, den Wettkampf gegen Kirchheim mit 27:24 für sich zu entscheiden. Damit gelang dem Team zum ersten Mal nach vierjähriger Zugehörigkeit zur Badischen Oberliga eine verlustpunktfreie Vorrunde. Nun treten die TG-Turner als Meisterschaftsfavorit am Wochenende im Ligafinale an.