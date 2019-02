von SK

Handball, 3. Liga

Volleyball Internat Frankfurt

USC Konstanz

0:3

Am Samstag baute der USC Konstanz beim Tabellenschlusslicht Volleyball Internat Frankfurt mit einem 3:0-Erfolg seine Siegesserie im neuen Jahr aus. Vor dem Spiel hatte der Konstanzer Trainer Marcus Hornikel seine Mannschaft gewarnt, den Gegner nicht wegen des Tabellenrangs zu unterschätzen.

Trotz aller Warnungen fanden die Frankfurter besser ins Spiel und bereiteten den Konstanzern mit druckvollen Aufschlägen sichtlich Mühe beim Spielaufbau. Schnell lag das Volleyballinternat mit 12:3 in Front. Die Abstimmung in der ungewohnten Start-aufstellung aufseiten der Konstanzer stabilisierte sich im Verlauf des ersten Satzes jedoch immer mehr. So konnte auch ein zwischenzeitlicher 13:20-Rückstand Punkt für Punkt verringert werden. Nach dem Ausgleich zum 23:23 und einem herrlichen Angriffspunkt von Paul Kaltenmark waren es die Konstanzer, die den ersten Satzball für sich erarbeiten konnten. Diesen und einige weitere konnten die Frankfurter noch abwehren, doch beim Stand von 26:27 setzten sich die Konstanzer zum ersten Satzgewinn durch.

Der Start in den zweiten Durchgang gelang dem USC besser. „Mit einem stark auftretenden Kollektiv konnten wir die Internatsmannschaft immer mit ein bis zwei Punkten auf Distanz halten“, meinte ein zufriedener Trainer Marcus Hornikel nach dem Spiel. So ging schlussendlich auch der zweite Satz knapp mit 25:23 an Konstanz. Im dritten Satz brachten die Konstanzer schnell ein kleines Polster zwischen sich und die Gegner. Dabei überzeugten sie auch mit einem immer stabileren Block-Abwehrspiel. Am Ende ging der Satz und somit das Spiel hoch verdient mit 25:18 an die Konstanzer. „Es war das erwartet schwierige Spiel. Deshalb sind wir umso glücklicher über die drei Punkte und den zwischenzeitlichen vierten Tabellenrang“, freute sich USC-Kapitän Philipp Sigmund. (pr)

USC Konstanz: Hornikel, Kaltenmark, Becker, Bischof, Hölzl, Scheller, Kempke, Rodler, Mundt, Schlag, Kriech, Sigmund.