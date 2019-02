von SK

Vor heimischem Publikum in der Burgberghalle absolvierten die Turnerinnen des TV Überlingen einen nahezu fehlerfreien Wettkampf. Überlingen und der TV Güttingen mussten am zweiten Verbandsliga-Wettkampf gegen den Heidelberger Turnverein und die SG Kirchheim antreten.

Güttingen ging nach Sprung in Führung

Das Startgerät der Überlinger Turnerinnen war der Sprung. Hier fehlen Überlingen einfach die Sprünge mit einer höheren D-Note, um von vorneherein mit einem besseren Ausgangswert in der Sprungnote zu starten. Der TV Güttingen konnte mit Sprüngen wie Überschlag mit halber Drehung und Salto rückwärts (Tsukahara) und Überschlag mit ganzen Schrauben überzeugen und ging mit 35,50 Punkten verdient in Führung.

Überlingen überzeugte am Stufenbarren

Am Stufenbarren waren es die Überlingerinnen, die mit höheren D-Noten über einen Punkt vorlegten. Die besten Barrennoten erhielten Marisa de Almeida Andrè und Aleyna Ünal (9,60 Punkte). Auch die Übung von Sarah Burger mit 9,45 Punkten und Nicole Miller mit 9,25 Punkten sorgten für das beste Mannschaftsergebnis an diesem Gerät. Am Schwebebalken musste Überlingen zwar einen Sturz in Kauf nehmen, das Endergebnis (32,15) war aber punktgleich mit dem Heidelberger TV.

Stella Lentz wurde Beste in der Einzelwertung

Am Boden konnte die Heimmannschaft das Kampfgericht erneut überzeugen und gewann knapp vor dem Heidelberger TV (34,40 Punkte) mit 34,55 Punkten. Am Ende belegte der TV Überlingen den ersten Platz mit 129,15 Punkten, gefolgt vom Heidelberger TV (126,10). Der TV Güttingen wurde Dritter (122,75). Die SG Kirchheim belegte den letzten Platz (122,60). Die beste Einzelwertung ging an Stella Lentz (43,05). Marisa de Almeida Andrè und Aleyna Ünal freuten sich über Rang drei und vier. (sr)