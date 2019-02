von Bernd Siebler

Leichtathletik: Gleich drei Athletinnen des Leichtathletik Club Überlingen zählen bei den Deutschen Hallen-Meisterschaften der U 20 im Glaspalast Sindelfingen am Wochenende zum erweiterten Favoritenkreis.

Lisa Kramer auf Rang vier der Meldeliste

Allen voran die Bundeskaderathletin Lisa Kramer, die am Samstag ab 11.15 Uhr mit 12,49m derzeit auf dem vierten Platz der offiziellen deutschen Jahres-Bestenliste im Dreisprung liegt. Die Teilnehmerin an der U-18-EM ist mit 12,76m badische Rekordhalterin. „Wenn Lisa ihr Leistungsvermögen abrufen kann, ist sie eine Kandidatin für eine Medaille“, ist sich ihr Heim-Trainer Bernd Siebler sicher und ergänzt: „In den vergangenen Wochen hat Lisa systematisch auf die Deutschen Meisterschaften hin trainiert und sich kontinuierlich verbessert: „Sie steigerte ihre Sprungkraft und wurde im Sprint wesentlich schneller.“

Ella Buchner weitere Medaillenkandidatin

Eine weitere Medaillenkandidatin ist am Sonntag ab 11 Uhr Stabhochspringerin Ella Buchner, die sich in dieser Hallensaison schnell verbessert hat. Sie steigerte Mitte Januar ihre persönliche Bestleistung um 20 Zentimeter auf 3,80m und steigerte diese Weite vergangenes Wochenende bei den „Badischen“ nochmals um fünf. Damit liegt sie auf dem sechsten Platz der Meldeliste für die Deutsche Hallen-Meisterschaft. In Mannheim sprang Buchner erstmals mit längeren und härteren Stäben, denn in den vergangenen Wochen konnte sie ihre Kraft- und Schnelligkeitswerte verbessern. Buchner war in Mannheim völlig verblüfft, welche Leistungssteigerung solche Stäbe erwirken können: „Es hat mich fast umgehauen, als ich plötzlich die Kräfte spürte, mit denen mich die Stäbe in die Luft katapultiert haben.“ Neben ihrem Heimtrainer wird sie in Sindelfingen auch vom Nachwuchs-Bundestrainer Stephan Munz betreut werden. Für Buchner ist die Bundeskadernorm von 3,90m in greifbarer Nähe.

Johanna Siebler auf Rang fünf der Meldeliste

Als Dritte LCÜ-Athletin wird die Mehrkämpferin Johanna Siebler am Samstag um 14 Uhr im Kugelstoßen den Ring betreten. Mit ihrer neuen persönliche Bestleistung von 14,33m liegt sie auf Rang fünf der Meldeliste. Kugelstoßen war neben den Hürden einer der beiden Trainingsschwerpunkte im Winter. Sollte es der Zeitplan zulassen, wird Siebler auch im Hürden-Sprint über 60 Meter starten. Auf die kurze Distanz hat es die Bundeskaderathletin allerdings schwer, sich fürs Finale zu qualifizieren, sie muss sich in der Startbeschleunigung noch verbessern.

Trainingslager sorgte für den letzten Schliff

Ein Trainingslager Ende Januar auf Lanzarote sorgte bei allen drei Athletinnen für den letzten Schliff. Sie konnten dort nochmals die Schnellkraft verbessern und an ihrer Technik feilen. Alle drei Teilnehmerinnen hoffen, in Sindelfingen ihr Potenzial abrufen zu können und ihre persönlichen Bestleistungen zu verbessern. Deutsche Meisterschaften bilden den richtigen Rahmen für ein solches Vorhaben.