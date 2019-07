von unserer Sportredaktion

Fußball, Emil-Homburger-Turnier, Finale: Türkischer SV Singen – FC Öhningen-Gaienhofen 1:0 (1:0). – Der Türkische SV Singen hatte sich in den Vorrundenspielen dominant präsentiert, der FC Öhningen-Gaienhofen hielt aber spielerisch und taktisch voll dagegen. Die Spieler beider Mannschaften zeigten in diesem Endspiel vollen Einsatz. Der Türkische SV versuchte, sein schnelles und präzises Spiel aufzuziehen, doch die Höri-Elf störte früh und verschaffte sich dadurch viele Ballgewinne.

Hoher Einsatz

Auch nach dem Führungstreffer des TSV durch Nuradin Xani gab es keinen Bruch im Spielfluss, auf beiden Seiten wurde weiter mit hohem Einsatz gekämpft. Immer wieder konnten die Abwehrreihen beider Teams und die Torhüter glänzen. Der Schlussmann des Türkischen SV hielt seinen Kasten sauber und gönnte dem Öhninger Angriff kein Erfolgserlebnis, sodass der Sieg an den Turnierneuling aus Singen ging.

Tore: 1:0 (15.) Xani. – SR: Barisic (Stetten a.k.M). – Z: 550.

Spiel um Platz drei

FC Hilzingen – Hegauer FV 1:2 (0:1). – Der Hegauer FV begann die Partie engagiert und beherrschte in den ersten zehn Minuten Spiel und Gegner nach Belieben. Dieser Druck wurde mit dem Führungstor durch Maximilian Jeckl nach fünf Minuten belohnt. Nach einer Viertelstunde kam der FC Hilzingen besser ins Spiel und konnte sich teilweise von der Überlegenheit der Hegauer lösen, doch die vereinzelten Vorstöße waren zu harmlos und im Abschluss zu überhastet. Müller im Tor der Hilzinger glänzte aber mit tollen Paraden und verhinderte eine höhere Führung des Hegauer FV.

Müller baut Führung aus

Nach der Pause machte der Hegauer FV dort weiter, wo er aufgehörte hatte. Müller baute die Führung in der 42. Minute aus. Danach kam der FC Hilzingen besser ins Spiel und erarbeitete sich gute Chancen. Nachdem Simon Günzel auf 1:2 verkürzen konnte, wurde es in der letzten Viertelstunde noch einmal spannend. Hilzingen machte Druck, doch der Hegauer FV blieb mit Kontern stets gefährlich. Am Schluss blieb es beim verdienten Sieg des letztjährigen Turniersiegers.

Tore: 0:1 (5.) Jeckl, 0:2 (42.) Müller, 1:2 (57.) Günzel. – SR: Weinwarten (Radolfzell). – Z: 280.

Positives Fazit

Ein positives Fazit zogen die Organisatoren nach dem 29. Emil-Homburger-Turnier in Hilzingen. „Ich denke, die Besucher konnten an den vier Spieltagen ein tolles Turnier mit perfekten Rahmenbedingungen erleben“, sagte Turnierleiter Dietmar Egle, der sich auch darüber freute, dass das veränderte Turnierkonzept mit späteren Anstoßzeiten aufgegangen ist. Die Mannschaften seien in allen Spielen in Bestbesetzung angetreten. „So wurde toller Fußball gezeigt, der trotz Emotionen stets fair geblieben ist“, sagte Dietmar Egle.