Fußball, Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga, Finale: Türkisch SV Konstanz – TuS Immenstaad 1:0 (0:0). – Der TSV Konstanz hat die Relegation gewonnen. Dem frischgebackenen Bezirksligisten hätte nach dem 2:1 beim SV Orsingen-Nenzingen vergangenes Wochenende ein Remis am Mittwochabend vor eigenem Publikum zum Aufstieg genügt. Immenstaad war in der ersten Partie gegen Orsingen-Nenzingen nicht über ein 1:1 hinausgekommen. „300 Kilo Last sind mir beim Abpfiff abgefallen“, sagte der sichtlich erleichterte Trainer des Türkischen SV, Valentin Marinovic. „Ich freue mich unglaublich für meine Spieler und den ganzen Verein. Wir haben die Vorgaben heute umgesetzt, sehr geduldig gespielt und den Ball gut in unseren Reihen laufen lassen. Der Sieg war verdient.“

Video: Peter Pisa

Extreme Hitze große Herausforderung

Die 22 Akteure und das Granulat auf dem Oberlohn-Kunstrasen des Türkischen SV Konstanz hatten von Beginn an eines gemeinsam: Sie brannten auf die Partie. Die extreme Hitze – eine große Herausforderung für jeden Einzelnen. „Das war extrem“, sagte der nach der Partie völlig erschöpfte TSV-Torjäger Maximilian Bienger.

Nervöse Anfangsphase, dicke Chancen

Nach einer nervösen Anfangsphase hatte der Gastgeber die erste dicke Chance. Nach Vorarbeit von Maximilian Bienger kam Domenik Konaj aus etwa 14 Metern frei zum Abschluss. Seinen Linksschuss konnte TuS-Schlussmann Niklas Messmer parieren (7. Minute). Auf der Gegenseite wurde es gefährlich durch einen Distanzschuss von Mario Riegger. Der TSV blieb spielbestimmend und hatte wiederum durch Konaj die Chance zum 1:0. Freistehend scheiterte er aus fünf Metern am starken Messmer (19.). Die Partie plätscherte nach der ersten Trinkpause vor sich hin. Foulspiele, technische Fehler störten den Spielfluss. Die letzte Möglichkeit vor der Pause hatten die Gäste. Jonas Heberle bekam bei seinem Kopfball aber nicht genügend Druck hinter den Ball (43.). Mit einem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt. „In der ersten Halbzeit waren wir zu vorsichtig“, sagte der Immenstaader Trainer Uwe Strüver.

Immenstaad musste Tempo erhöhen

Für seine Mannschaft war also klar: Das Tempo im zweiten Spielabschnitt muss erhöht werden. Die Fans von Immenstaad gaben wie schon die gesamte Partie über alles: Mit blau-weißen Rauchbomben, großen Trommeln und lautstarkem Gesang. Doch die Heimelf ging mit der ersten nennenswerten Aktion durch eine Konteraktion in Führung. Uwe Strüver: „Wir haben in der Kabine umgestellt, und dann bekommen wir mit dem ersten Angriff im zweiten Durchgang das Gegentor.“ Konaj legte quer für Bienger, dieser ließ sich nicht zweimal bitten und jagte das Spielgerät entschlossen in die Immenstaader Maschen (51.).

Video: Peter Pisa

Die Gäste zeigten sich geschockt, der TSV suchte in dieser Phase die frühe Entscheidung. Der eingewechselte Patrik Konaj (58.) und sein Bruder Domenik (60.) lupften aber jeweils über das TuS-Gehäuse.

TSV Konstanz ließ kaum etwas zu

Im Gegenzug wie aus dem Nichts die Riesenchance für Immenstaad. TSV-Torhüter Fabio Rescigno rettete stark. Der TuS versuchte nun, das Spiel an sich zu reißen, ohne dabei gefährlich zu werden. Der TSV stand geordnet und ließ kaum etwas zu. In der 82. Minute die beste Möglichkeit des TuS: Stefan Abadzic tankte sich durch, scheiterte aber an Rescigno. „Wir müssen das 1:1 machen, dann bin ich überzeugt, hätten wir das Spiel noch gewonnen. So geht der Sieg für den TSV in Ordnung“, sagte Strüver. Die Konstanzer Spieler zeigten sich erleichtert. „Es ist schwer, das in Worte zu fassen“, sagte Nicholas Braun. „Wir waren so heiß vor dem Spiel, haben das ganze Jahr auf diesen Moment hingearbeitet. Ich hoffe, heute steigt noch eine gute Party.“

Tor: 1:0 (53.) Bienger. – SR: Würzer (Salem). – Z: 700. – Bes. Vork: Rot D. Hofstetter (90. grobes Foul, TuS), Calsikan (92., Tätlichkeit, TSV).

Video: Peter Pisa

Video: Peter Pisa

Relegation im Bezirk Bodensee, 3. Spieltag

Abstiegsrunde der Zweitletzten der Kreisliga A zur Kreisliga B

SG Winterspüren/Zoznegg – SG Magricos/C.P. Singen 2:3

Der SG Magricos/Centro P. Singen ist Gruppensieger.

Aufstiegsrunde der Zweitplatzierten der Kreisliga B zur Kreisliga A

Gruppe A:

FC Aramäer Pfullendorf – FC Singen II 2:1

Der FC Aramäer Pfullendorf ist Gruppensieger.

Am Samstag (29. Juni) kommt es noch zu folgenden Entscheidungsspielen:

FC Aramäer Pfullendorf – SV Litzelstetten

Abstiegsrunde der Letzten der Kreisliga B zur Kreisliga C

TuS Meersburg – SC Konstanz-Wollmatingen III (Platz 3)

FC Bodman-Ludwigshafen II – FSV Phönix Gottmadingen (Platz 1)

Ort und Zeiten werden noch bekanntgegeben. (kha)