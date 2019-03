von SK

TuS Steißlingen – TSG Söflingen 34:37 (15:17)

Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Vergleich zum Spiel gegen den SV Remshalden stand der TuS Steißlingen wieder mit leeren Händen da. Gegen Söflingen hielten die Blau-Weißen zunächst gut mit, leisteten sich aber zu viele individuelle Fehler und mussten sich am Ende mit 34:37 geschlagen geben.

Am Anfang lief alles nach Plan

Nach der indiskutablen Leistung gegen Remshalden merkte man den Steißlingern an, dass sie etwas gutzumachen hatten. So führte der TuS nach einer knappen Viertelstunde mit 9:7, und es lief alles nach Plan. In der Folge stand die Abwehr weiterhin solide.

TSG nutzte Steißlinger Fehlpässe aus

Unglücklicherweise leistete sich Steißlingen in dieser Phase aber viele Fehlpässe im Umschaltspiel, was die TSG eiskalt ausnutzte. So gingen die Gäste mit 10:12 (22.) in Führung, obwohl Steißlingen in dieser Phase eigentlich die bessere Mannschaft war. In den letzten Minuten der ersten Halbzeit wogte das Spiel dann hin und her, mit dem Spielstand von 15:17 aus Sicht der Steißlinger ging es in die Pause.

15 Minuten vor Schluss war die Partie entschieden

Im zweiten Durchgang stand die Abwehr zunächst nicht mehr so sicher, und vor allem TSG-Spieler Simon Dürner traf aus nahezu allen Lagen. So zog die TSG auf 20:16 (34.) davon, ehe der TuS sich wieder auf 19:21 (36.) herankämpfte. Näher kamen die Hegauer jedoch nicht heran. Beim Stand von 23:29 (44.) war das Spiel dann quasi schon entschieden. Der TuS stemmte sich zwar gegen die drohende Niederlage, doch Söflingen ließ sich davon nicht beeindrucken und gewann mit 37:34.

"Wir haben uns für eine gute Leistung nicht belohnt"

Das Fazit von TuS-Trainer Jonathan Stich: "Wieder einmal haben wir uns für eine gute Leistung nicht belohnt. Wir haben es in der ersten Halbzeit durch technische Fehler versäumt, davonzuziehen. In der zweiten Halbzeit war es die mangelhafte Chancenverwertung, die uns das Genick brach!" (mw)

TuS Steißlingen: Walter, Leon Sieck (alle Tor); Biedermann (3), Euchner (1/1), Klotz, F. Maier (7), Stefan Maier, Steffen Maier (5), Lennart Sieck (4), Rothkirch (4), Reck (2), Storz, Ströhle (6/3), Wangler (2).