von SK

Handball-Oberliga: TuS Steißlingen – TV Weilstetten (Sonntag, 17 Uhr, Mindlestalhalle). – Im vorletzten Spiel der Saison geht es für den TuS Steißlingen um das nackte Überleben. Verliert er gegen den punktgleichen TV Weilstetten, ist der Abstieg besiegelt.

Die Gäste hatten vor der Saison einige Abgänge zu verzeichnen und liegen nach doch starken Schwankungen nach Punkten (20:32) gleichauf mit dem TuS. Das Hinspiel gewannen die Füchse knapp mit 29:27, dabei hatte Steißlingen die Begegnung eigentlich kontrolliert, schenkte die Partie aber her. Auswärts holte Weilstetten sieben Punkte, vier mehr als der TuS. Herausragende Werfer sind Nick Single (9. Platz, 148 Tore) und Micha Kübler (15./124). Somit erwartet den TuS ein Gegner auf Augenhöhe, und es wird wohl erneut ein Spiel des Willens werden, mit Heimvorteil.

Das wollen die Blau-Weißen möglichst mit drei Toren Unterschied gewinnen. Damit wären sie aufgrund des direkten Vergleichs nicht mehr von Weilstetten vom zwölften Tabellenrang zu verdrängen. Der würde bedeuten, dass der TuS bis Ende Mai warten und hoffen muss, dass die beiden erstplatzierten Teams die Aufstiegsrelegation schaffen und somit Rang zwölf für den Klassenerhalt reicht.

Und der TuS hat bei einem Sieg am Sonntag und einem weiteren doppelten Punktgewinn am letzten Spieltag gegen Plochingen sogar noch die Chance auf Rang elf. Dazu muss Zizishausen aber seine letzten zwei Spiele gegen starke Kontrahenten verlieren. Diese Rechenspiele sind jedoch hinten anzustellen. Erst einmal zählt einzig und allein ein Sieg. Da muss der TuS mit den Fans im Rücken von Beginn an alles geben, sich vor allem Lösungsmöglichkeiten gegen die 3:2:1-Abwehr der Weilstetter überlegen. Verzichten muss er auf Rückraumspieler Patrick Euchner, der mit einem Haarriss in der Hand ausfällt.

„Wenn wir ähnlich stark auftreten wie in den vergangenen beiden Heimspielen, werden wir gegen Weilstetten gewinnen. Wir waren bereits abgeschrieben und haben nichts mehr zu verlieren. Wir sehen es als Bonus an, überhaupt noch eine kleine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Daher sind wir psychologisch klar im Vorteil“, sagt TuS-Trainer Jonathan Stich. (mw)

HSG Konstanz II – TSG Söflingen (Sonntag, 17 Uhr, Schänzle-Sporthalle). – Zwei Spieltage vor Saisonende schnuppert die HSG als Vierter mit drei Punkten Rückstand auf Platz zwei nach wie vor an den Aufstiegsrängen. Am Sonntag steht das letzte Heimspiel der Saison auf dem Programm – und der Abschied von Kreisläufer Manuel Both.

Both war im Januar reaktiviert worden und trug als Leistungsträger und Anführer viel dazu bei, dass sich die HSG früh alle Sorgen um den Klassenerhalt hatte ad acta legen können. Nun soll ihm, betont Trainer Matthias Stocker, ein schönes letztes Heimspiel beschert werden, ehe das Kraftpaket wegen Studium Konstanz verlässt. „Er hat wahnsinnig viel geleistet“, lobt der Coach. Both wird der einzige Abgang sein, für ihn kommt der zwölfmalige Jugend-Nationalspieler Philipp Harter aus Schutterwald.

Wenn man auch nach wie vor an der Tür zur 3. Liga kratzt, so weiß man im Konstanzer Lager, dass die Chance auf Rang zwei nur noch theoretisch ist. So ist es wenig verwunderlich, dass das junge Team nach einer kräftezehrenden Saison und in den vergangenen Wochen unterbrochenen Spielrhythmus darum kämpft, die Anspannung nicht zu verlieren. Zumal die Talente keine einfache Phase durchlaufen. Vier Spieler waren verletzt und sie werden nicht alle gegen Söflingen einsetzbar sein. Unter diesen Gesichtspunkten komme das Saisonende zum richtigen Zeitpunkt. Zumal die HSG ihr Saisonziel weit übertroffen habe. „Wir versuchen dennoch“, erklärt Stocker, „die Spannung hoch zu halten.“

Das Heimspiel bietet Zusatzmotivation. Punkten möchte Konstanz, sich vor den Anhängern „vernünftig präsentieren“. Vor allem besser als im Hinspiel. Nur zu gerne würde sich die Equipe für das 26:34 revanchieren. Dass dieses Unterfangen eine große Herausforderung darstellt, wird nicht nur anhand des Hinspiel-Ergebnisses deutlich. Der Tabellensiebte ärgerte zuletzt manches Spitzenteam.

Als „gute, internationale Truppe mit viel Erfahrung“ bezeichnet Stocker ihn. „Im Hinspiel“, erinnert sich der Übungsleiter ungern, „wurden wir auseinandergenommen, hatten zu keinem Zeitpunkt eine Chance. Jetzt wird es wieder eine schwere Aufgabe.“ Eine, für die die HSG noch einmal alles mobilisieren muss. (joa)