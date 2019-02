von SK

TuS Steißlingen – HSG St. Leon/Reil. 23:19 (9:11)

Vor allem in der zweiten Halbzeit überzeugten die Steißlingerinnen mit einer enorm starken und stabilen Defensive. Zu Beginn kam der TuS aber nur schwer in die Partie, denn wie im Hinspiel stellte die HSG eine extrem defensive 6:0-Abwehr, welche nur schwer zu überwinden war.

Evelyn Rauscher verhindert größeren Rückstand

Die stark parierende TuS-Torhüterin Evelyn Rauscher verhinderte durch ihre Leistung einen größeren Rückstand. In der Folge konnte der TuS die Defensive stabilisieren, sodass der Gästevorsprung zur Halbzeit verringert werden konnte (9:11). Nach der Pause legten die Steißlingerinnen in der Abwehr zu und zwangen die Gäste zu vielen technischen Fehlern.

8:0-Lauf bringt die Vorentscheidung

Zehn Minuten ließ der TuS dadurch kein Tor mehr zu. Mit einem 8:0-Lauf erhöhten die Gastgeberinnen auf 17:12 und erzielten damit die Vorentscheidung. „Wir haben uns im zweiten Durchgang richtig stark präsentiert und uns in die Partie zurückgekämpft. Mit so einer Einstellung sind wir nur schwer zu schlagen“ so TuS-Trainer Sascha Spoo nach der Partie. (mw)

TuS Steißlingen: Rauscher, Seußler (Tor); Bauer (3), Gaus (1), Hautmann (1), Maier, Martin (4), Rimmele (1), Lang, Schmitt (1), Störr (8/4), Wolf (4).