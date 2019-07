Leichtathletik: Im Blockmehrkampf der U14 und U16 wurden am Wochenende in Radolfzell die Titel vergeben. Die Bezirksmeisterschaften waren gleichzeitig die letzte Qualifikationsmöglichkeit für die Badischen Meisterschaften, welche in drei Wochen ebenfalls im Bezirk stattfinden (Konstanz, 20./21. Juli). Fünf Disziplinen standen bei den sehr heißen Temperaturen auf dem Programm, was sicherlich die eine oder andere Bestleistung verhinderte. Trotzdem erfüllten zahlreiche Athleten die Norm für die „Badischen“ und zeigten auch tolle Einzelleistungen.

Auch bei der „Badischen“ Medaillen möglich

Janne Hoffmann (TuS Iznang) wurde Bezirksmeister der M 12 im Block Sprint/Sprung mit 1989 Punkten. Er warf unter anderem den Speer 24,68m weit. Auch der Zweit- (Max Rohse, TV Engen) und Drittplatzierte dieser Wertung (Noel Beneke, StTV Singen) sicherten sich die Qualifikation. Im Block Lauf der M 12 siegte Nico Luis Kattge (TV Rielasingen), im Block Wurf Joshua Gora (LG Salemertal). Die Wertung der W 12 gewann im Block Sprint/Sprung Lea Brauner vom StTV Singen. Im Block Wurf stellt der TuS Iznang alle drei Erstplatzierten mit Helena Korsch, Emma Meser Pauner und Tessa Erdemann. Mit Blick auf die „Badische“ könnten die drei auch eine vordere Platzierung in der Mannschaftswertung erreichen.

Im Wechsel ihre Stärken gezeigt

In der Altersklasse 13 Jahre siegten bei den Jungen Jan Offenberg (TV Engen, Sprint/Sprung) und Finn Mühlbauer (TG Stockach, Lauf). Lilli Geßler und Emely-Marie Hoppe (beide TV Engen) zeigten sich in toller Verfassung im Block Sprint/Sprung. Nach einem zeitgleichen Hürdenlauf spielten sie im Wechsel ihre Stärken aus, wobei besonders die 5,28m im Weitsprung von Emely-Marie Hoppe zu erwähnen sind. Dennoch hatte nach der letzten Disziplin Lilly Geßler die Nase vorn und wurde mit 2247 Punkten Bezirksmeisterin. Im Block Lauf gewann Caroline Maurer (TG Stockach) vor Dauerkonkurrentin Merve Dermidere (TV Rielasingen).

Luca Hammer gewinnt

Luca Hammer (TV Engen) gewann in der M 14 im Block Lauf vor Manuel Schmal (LG Radolfzell). Die W-14- Bezirksmeisterinnen heißen Clara Endres (LC Überlingen, Sprint/Sprung), Jolanda Kallabis (TG Stockach, Lauf) und Lena Heinemann (TuS Gottmadingen, Wurf).

Aaron Küchler zeigt tollen Mehrkampf

Aaron Küchler (TV Engen) zeigte einen tollen Mehrkampf im Block Sprint/Sprung in der M 15. Er sprintete unter anderem in 12,2 sec die 100m und warf den Speer auf 51,31m. Den Block Lauf gewann Tom Wilden (TuS Iznang), der Sieger im Block Wurf heißt Florian Elsenhans (LC Überlingen). Amelie Arians (TV Engen) zeigte bei ihrem Sieg im Block Sprint/Sprung durchgehend solide Leistungen. Sie gewann vor Lisa Kaiser (TV Konstanz). Im Block Lauf siegte Julia Schlien (TV Konstanz). Sie liefert neben den Laufzeiten stets auch tolle Wurfleistungen ab. Im Ballwurf erreichte sie in Radolfzell diesmal 44,00m. Ebenfalls aus Konstanz kommen die Siegerin und die Zweitplatzierte im Block Wurf: Julia Haake gewann vor Patricia Gandor.

Alle Ergebnisse finden Sie auf: www.ladv.de