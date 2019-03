von Andreas Joas

Handball: Der Bundesliga-Superball ist ein Höhepunkt im Sportkalender der Handballregion Hegau-Bodensee. Wenn der SV Allensbach und die HSG Konstanz zum Großevent in die Schänzle-Sporthalle nach Konstanz laden, platzt die Halle stets aus allen Nähten und der regionale Spitzenhandball begeistert die Massen, abgerundet durch ein großes Rahmenprogramm. Die sechste Auflage ist ganz besonders, denn die Partien bieten große Brisanz und stehen bei den beiden Drittliga-Schlagerspielen des SVA und der HSG ganz im Zeichen des Aufstiegskampfes zur 2. Handball-Bundesliga.

Große Kulisse erwartet

So wird auch dieses Mal eine große Kulisse und ganz besondere Atmosphäre erwartet. Jene Gänsehautstimmung, die die HSG beim jährlichen Topevent beflügelt und zu einer Siegesserie führt. Fünfmal wurde der Superball ausgetragen, fünfmal siegte die HSG. Sollte den gastgebenden Mannschaften aus Konstanz und Allensbach dieses Kunststück erneut gelingen, würden die beiden Aushängeschilder der Region einen großen Schritt in Richtung Bundesliga-Unterhaus machen. Zudem sind auch die A-Jugend und die furios aufmischende zweite Mannschaft der HSG mit dabei.

Wichtige Duelle im Kampf um den Aufstieg

Denn die Drittliga-Begegnungen im Jahr 2019 bergen ganz besonderen Zündstoff und den Reiz wichtiger Duelle im Kampf um den Aufstieg. Nach dem Auftakt durch die im Meisterschaftsrennen stehende C-Jugend der HSG um 11 Uhr geht es für die A-Jugend in der Bundesliga (13 Uhr) um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Auch die U23 der HSG ist wieder dabei, die in der Oberliga als Tabellensechster um wertvolle Punkte für den Klassenerhalt kämpft (15 Uhr).

SV Allensbach empfängt Ketsch

Danach steht der Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga im Fokus. Die Frauen des SV Allensbach sind dem Spitzenreiter aus Freiburg als Tabellenzweiter mit nur vier Punkten Rückstand dicht auf den Fersen und greifen gegen die Bundesliga-Reserve aus Ketsch (17.30 Uhr) nach Punkten. Der Allensbacher Vorstand Andreas Spiegel: „Wir freuen uns auf eine tolle Kulisse, wollen den ersten Heimsieg im Jahr 2019 und oben angreifen.“

HSG Konstanz fordert Heilbronn heraus

Den Höhepunkt bildet um 20 Uhr das Heimspiel der HSG gegen Verfolger Heilbronn. Mit einem Erfolg gegen den Tabellenfünften könnte der Spitzenreiter den derzeitigen Vorsprung weiter ausbauen und einen großen Schritt in Richtung Aufstieg machen. „Schon beim Spiel gegen Kornwestheim“, freut sich HSG-Präsident Otto Eblen auf den Bundesliga-Superball VI, „wehte vor 1300 Fans so etwas wie Bundesligaluft durch die Halle.“ Etwas, was im Hexenkessel „Schänzle-Hölle“ gegen Heilbronn noch getoppt werden dürfte.

Kartenverlosung Für den Superball am kommenden Wochenende verlost der SÜDKURIER fünfmal zwei Karten. Bei Interesse einfach bis Mittwoch, 12 Uhr, eine E-Mail an seesport@suedkurier.de mit dem Betreff „Superball 2019“ und der vollständigen Anschrift inklusive Telefonnummer senden. Viel Glück!